Rekordní výstava na Hradě. Korunovační klenoty obdivovalo přes 50 tisíc lidí

Sedm klíčníků v 19 hodin zamkne po více než dvou týdnech korunní komoru v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Tam hradní stráž vrátí korunu, žezlo a jablko, vystavenou ve vitríně ve Vladislavském sále.
Letošní výstava byla nakonec rekordní, přilákala přes 50 tisíc návštěvníků. Přesné číslo Hrad teprve sdělí.
V roce 2024 rozhodl prezident Petr Pavel, že korunovační klenoty budou k vidění každý rok u příležitosti svátku svatého Václava, jemuž je koruna zasvěcena. Ukončil tak debaty o tom, jak často má být koruna vystavována a jestli by se neměla v budoucnu stát součástí nějaké stále muzejní expozice.
„Klenoty vystavujeme, z rozhodnutí pana prezidenta, každý rok. Jedná se o symbol české státnosti, proto by měl mít každý šanci si jej prohlédnout. Bez front a i vstupné je zdarma,“ uvedla kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf. Po dva dny byla výstava letos vyhrazena pro školy.
Expozici navíc provázela i tematická výstava. Hrad přidal akci s podtitulem Poklad v temnotě, která připomněla letošní osmdesáté výročí konce druhé světové války.
Týkala se dramatických osudů klenotů a ukázala návštěvníkům unikátní archiválie spojené s tímto obdobím. „Koncept výstavy každý rok obměňujeme, abychom vždy nabídli nový pohled a dosud méně známé souvislosti,“ vysvětluje Wolf. O čem bude výstava příští rok, se zatím jedná.