Hrad pronajal nádvoří pro trhy spřízněné firmě, zároveň usiluje o konec kontrol

Podle dodatku smlouvy, který server zveřejnil, by na druhém nádvoří mělo stát pódium pro kulturní program, kolem něj pak dalších osm stánků. Podnikatel zaplatí podle smlouvy za 100 metrů čtverečních 207 000 korun. Dalších 600 000 korun ho pak bude stát 400 metrů čtverečních za katedrálou s 29 stánky, píše web. Akce by měly začít na začátku adventu a trvat do 6. ledna.

Server připomněl, že pět Pechanových zaměstnanců v minulosti poslalo minimálně 830 000 korun Straně práv občanů, jejímž čestným předsedou je prezident Miloš Zeman, a kterou dříve vedl prezidentský kancléř Vratislav Mynář.

Web s dotazy na dodatek smlouvy oslovil Mynáře, mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka i podnikatele Pechana. Nikdo z nich nereagoval a podle serveru tak nevysvětlili to, zda s rozšířenými vánočními trhy souvisí nedávný požadavek Hradu na revizi a omezení bezpečnostních kontrol na Hradě.

Prostor za svatovítskou katedrálou pronajala Správa Pražského hradu firmě Astacus v roce 2019 bez tendru s platností do konce mandátu prezidenta Zemana, uvádí Seznam Zprávy. Hrad pronájem hájil tím, že smlouva navazuje na původní dohodu z roku 2015.

Ke stánkům na Hradě měli podle webu připomínky památkáři, pořádání akcí v areálu narušila covidová epidemie.

Astacus, i další Pechanovy firmy jako Pralinka, Galaxie Production nebo Infiteam podle serveru vyšetřují policisté kvůli podezření z fiktivních obchodů, které údajně připravily stát o miliony korun na daních.