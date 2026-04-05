Velikonoční kříž Karla IV. Unikátní relikviář skrývá nejvzácnější sbírku otce vlasti

Robert Oppelt
  15:23
Velikonoční příběh ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista je starý už dva tisíce let. Přesto je letos na Pražském hradě možné se ho skoro dotknout. Díky Karlu IV.
V jízdárně Pražského hradu se připravuje výstava Fragmenty paměti: Svatovítský...

V jízdárně Pražského hradu se připravuje výstava Fragmenty paměti: Svatovítský poklad v zrcadle současného umění. Kurátor Jiří Fajt představí svatovítský chrámový poklad a moderní umění, jim inspirované. Na snímku korunovační kříž z kaple sv. Kříže na hradu Karlštejn. (10. března 2026)

Na výstavě Fragmenty paměti v Jízdárně Pražského hradu je vystaven takzvaný korunovační či ostatkový kříž, nejvzácnější část svatovítského pokladu. Právě do něj císař vložil pašijové relikvie – dřevo ze svatého Kříže, trny z Ježíšovi koruny a jeden z hřebů, kterými byl přibit na kříž. Tedy předměty spojené s ukřižováním Ježíše Krista.

„K nejcennějším, nejuctívanějším relikviím naležely ty připomínající poslední pozemské dny Ježíše Krista, takzvané pašijové relikvie,“ popisuje Jiří Fajt, kurátor výstavy Fragmenty paměti.

Císař a král Karel IV. byl velkým sběratelem relikvií. S trochou fantazie se dá říci, že podobně jako sběratelé známek se snaží mít celé série, snažil se zbožný císař získat všechny relikvie spojené s Ježíšovou smrtí. A stejně jako filatelisté ukládají známky do alb, ukládal je do relikviářů ze zlata a stříbra, zdobených drahými kameny.

Poklad z katedrály, holokaust i odsun. Na Hradě začíná výstava plná příběhů

Pro velikonoční sbírku nechal vyrobit v 50. letech 14. století Karel IV. ostatkový kříž, který sám nazýval nejdrahocennějším klenotem království českého. Původně byl uložen na Karlštejně, odtud ho v polovině 17. století převezli do Prahy a připojili ke svatovítskému chrámovému pokladu.

Korpus kříže ze zlatého plechu zdobí vzácné antické a raně středověké kameje (medailonky), mezi nimiž je zasazen i velký safír s řezbou Kristovy tváře.

Svatovítský poklad v dialogu se současným uměním. To je výstava Fragmenty paměti, která je už nyní k vidění v Jízdárně Pražského hradu, a to včetně Korunovačního kříže. Přijďte se přesvědčit sami.

Uprostřed kříže jsou uloženy třísky ze dřeva svatého Kříže, které daroval Karlu IV. v roce 1360 byzantský císař Jan V. Palaiologos. Kromě nich jsou na kříži uloženy i další „velikonoční“ relikvie. Nahoře, v obdélníkovém pouzdře je část houby, z níž byl Ježíš napájen na kříži octem. Jeden kousek houby dostal Karel IV. v roce 1354 v italské Mantově, další dostal opět od byzantského císaře Jana V. Palaiologa.

Nalevo je na kříži uložen jede z hřebů, jimiž byl Ježíš přibit na kříž, napravo je pak část provazu, kterým ho spoutali. Na spodku kříže jsou pak dva trny z trnové koruny. Ty císaři daroval francouzský král Jan II. Dobrý. Pochází z trnové koruny, která byla uložena v pařížské Saint-Chapelle a Francouzi ji získali od jeruzalémského krále.

Výstava odhalí poklad katedrály svatého Víta. Propojí jej se současným uměním

Nezbývá než dodat, že panovník neřešil pravost předmětů. Důležitá byla víra. O předmětech, které získával darem od papeže nebo francouzských příbuzných, tehdy nikdo nepochyboval. Dokonce kříž nechal v 70. letech 14. století upravit, aby lépe relikvie vidět.

Další význam získal kříž v roce 1527. Císař a král Ferdinand I. ho nechal přivést do Prahy, aby se kříž stal svědkem jeho korunovace. „Od té doby se zlatý relikviářový kříž využíval při korunovačních ceremoniích,“ popisuje Fajt. Naposledy byl použit v roce 1836, při korunovaci Ferdinanda V. Také proto se mu někdy říká korunovační.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

České potraviny jsou nejbezpečnější. Dovoz z Asie je koktejlem pesticidů, říká šéf inspekce

