Na nové dění upozornil server Odkryto.cz. O dramatickém konci renomovaného autobazaru pak koncem dubna informoval zpravodajský portál iDNES.cz. Pražská policie již dříve uvedla, že Auta Super vyšetřuje kvůli podezření z podvodu a zpronevěry. Poškozených jsou více než dvě stovky.
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Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti
Přímo Monetě dluží podle jejího insolvenčního návrhu firma Auta Super přes 77 milionů korun. Moneta uvádí, že na jakékoli splácení dluhů autobazar od konce dubna zcela rezignoval. Tehdy Moneta provedla fyzickou kontrolu vozů, kterými měly být zajištěné úvěry. Z 53 aut se podařilo dohledat 18. U ostatních podle Monety bazar tvrdil, že jsou například v servisu, zápůjčce nebo na výstavě. Moneta to označila za nedostatečné vysvětlení. Bazar podle firmy porušil smlouvu, a tak Moneta požádala o zaplacení celého dluhu, což se nestalo.
Firma Auta Super už nemá podle Monety ani provozní a personální zázemí, které by do budoucna umožnilo splácení dluhů. Ve svém přípisu uvádí, že majitel firmy Petr Suchánek je pro věřitele i policii nekontaktní. Moneta Auto proto navrhla soudu, aby se úpadek autobazaru řešil konkursem, což je likvidační řešení rozprodejem majetku. Městský soud v Praze rozhodl v pondělí o zahájení insolvenčního řízení a vyzval další věřitele bazaru, ať se přihlásí.
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Škoda desítky milionů. Luxusní autobazar čelí podezření z podvodu a zpronevěry
Policie v souvislosti s autobazarem v Hostivaři zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání podvodu a zpronevěry začátkem května, tedy krátce po zásahu v sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy koncem dubna.
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5. května 2026
„V souvislosti s případem jsme zajistili několik desítek vozidel. Ve věci i nadále probíhají standardní úkony trestního řízení,“ uvedla tehdy policisté. Poznamenala, že o všech poškozených ví a bude je postupně kontaktovat. „Škoda byla předběžně vyčíslena na několik desítek milionů korun,“ dodali.
Před sídlem bazaru přitom tehdy vyčkávali klienti, kterým firma dlužila auta nebo peníze. Klienti bazaru uvedli, že jim firma Auta Super například nevyplatila peníze z prodeje auta, nepřevedla prodaný vůz na nového majitele, nebo bez vědomí zákazníka požádala za klienta o leasing na další auto, které ale nechtěl.