Nejde mi o dobývání pozic, Boží blízkost vtahuje sama, říká arcibiskup Graubner

Jak hodnotíte uplynulý rok?

Pro všechny to byl rok ovlivněný válkou na Ukrajině a ve Svaté zemi, energetickou krizí a hospodářskými problémy. I když jsou mnozí nespokojení, zdá se mi důležité, že aspoň někteří si začali vážně uvědomovat svou zodpovědnost a začali hledat cesty k dobrovolné skromnosti, šetrnosti k přírodě i vstřícnosti k dalším generacím, které by nás musely nenávidět a odsuzovat, pokud bychom dál žili na jejich úkor.

Omezování se není populární, ale je rozumné, a snaha zvedat životní úroveň při respektování ohleduplnosti vede k inteligentnímu rozvoji.

Co se církvi podle vás za poslední rok povedlo?

Z mnoha věcí uvedu jen tu s mezinárodním dosahem. Významnou událostí bylo synodální zasedání biskupů, kněží, řeholníků i laiků ze všech evropských zemí v Praze. Byla to velká zkušenost. Mnozí měli zpočátku obavy z možných konfliktů způsobených rozdílností názorů a situací v jednotlivých zemích.

Nakonec se po celém světě mluví o velmi úspěšném setkání, které ukázalo, jak je důležité si vzájemně naslouchat a také společně naslouchat Bohu. Mám radost, že si účastníci od nás odnesli nejen vzpomínky na krásné město.

Co nesmí chybět na vaší štědrovečerní tabuli?

Naprosto tradičně jsem zvyklý na smaženého kapra s bramborovým salátem a před tím bývá rybí polévka, ale tradičně začínáme oplatkem s medem a na závěr něco z vánočního cukroví a ovoce.

Máte rád cukroví? Jaké jsou vaše nejoblíbenější druhy? Pečete ho?

Mlsný jsem, to ano, ale sám cukroví nikdy nepeču. To snad naposled, když jsme jako děti pomáhaly mamince.

Já mám před Vánocemi plnou hlavu jiných věcí. On se nakonec vždycky někdo najde, kdo se rád rozdělí.

Mohou lidé během Vánoc navštívit vaše kázání? Kam si ho mohou přijít poslechnout? Víte už, čeho se bude týkat a na co se v něm zaměříte?

Na Štědrý den budu mít půlnoční a pak na Hod Boží slavnostní bohoslužbu v 10 hodin. Na Silvestra v 16 hodin nešpory spojené s adorací a na Nový rok zase mši svatou v 10 hodin. To všechno v Katedrále svatého Víta.

Jednotlivé svátky mají témata daná, jde především o pozvání otevřít srdce Boží lásce, nechat ji narodit se v nás a vnášet ji do našich rodin, do naší společnosti. Na konci roku se podívat zpátky a poděkovat Bohu, na Nový rok prosit o požehnání a pomoc do všeho, co je před námi.

Na Štědrý večer přijde na mši nejvíce lidí v roce. Máte nějaké strategie, jak do kostela přilákat více lidí i mimo vánoční čas?

Já žádné strategie nedělám, protože mi nejde o dobývání pozic, ale snažím se nabízet a rozdávat z toho, co nám bylo svěřeno, dát lidem zakusit Boží blízkost, která vtahuje sama, a mám radost, že lidé jsou vnímaví.

Podle dat Českého statistického úřadu ubývá věřících. Čím to podle vás je?

Odpověď by byla složitá, ale musíme si uvědomit, že především ubývá Čechů. Rodí se daleko méně dětí. V Praze věřících neubývá, ale to je především díky lidem, kteří se přestěhovávají z Moravy, Slovenska a jiných zemí.

Vedle toho přiznávám, že mnoho mladých utíká do nereálného světa nebo se soustřeďují na sebe tak silně, že Boží skutečnost nevnímají. Ale jsou tu i lidé, kteří hledají a žádají o křest jako dospělí. Jen v předvečer letošního Adventu jsem v pražské katedrále přijímal 74 dospělých žadatelů mezi katechumeny, kteří se budou připravovat na křest.

Církev může investovat do bytů i fotovoltaik

Letos vám bylo 75 let a musel jste zaslat formální rezignační dopis do Říma. Co vám na něj papež odepsal?

Že mi děkuje a abdikaci přijímá, ale zatím ať pokračuji v práci. To sice nedává lidskou jistotu a prostor pro velkolepé plány, ale vede to k prožívání přítomnosti naplno a prožívání důvěry, že Bůh má lepší plány. Jestli dokážeme plnit Boží vůli v přítomnosti, poznávat a dělat to, co od nás Bůh v této chvíli očekává, pak děláme to nejlepší pro budoucnost, která je v Božích rukou.

Do Prahy jste přišel loni z Olomouce, kde je stále neobsazené místo arcibiskupa. V jaké fázi je jeho hledání? Máte nějaký tip, kdo by se jím mohl stát?

Řím je věčný, jak se často žertuje. S takovými věcmi, jako je jmenování biskupů se nespěchá. Myslím, že běžně se dá čekat jmenování tak do dvou let. Výběr kandidátů ovšem je úkolem apoštolského nuncia a jména, o nichž se mluví, jsou pod přísným tajemstvím. I když on se ptá desítek lidí jak z řad biskupů a kněží, tak řeholníků a řeholnic, ale i laiků.

V roce 2030 skončí církvi státní příspěvek na provoz. Již nyní ale církev investuje do různých projektů, které se týkají například bydlení. Zaujal vás některý z nich?

Různé diecéze mají odlišné podmínky. V Praze je bydlení nejzajímavější, zvláště, když máme nějaké pozemky, které se díky rozrůstání města stávají stavebními parcelami. Ty, laicky řečeno, je moudré vyměnit za byty. Aby nás však hmotné starosti neodváděly od hlavního poslání, založili jsme společnost, která se o správu bytů stará.

Vrátily se nějaké lesy, ale jsou hodně roztroušené, proto se snažíme je směnit tak, aby se vytvořily větší celky. Některé pozemky horší kvality vidíme jako vhodné pro fotovoltaickou elektrárnu. I o to se pokoušíme.

„Nerespektujeme právo dětí na otce a matku“

Vaše jméno bylo hojně skloňované i během druhého kola prezidentských voleb. Někteří komentátoři dokonce tvrdili, že jste vítězství Petra Pavla ovlivnil. Jak jste tato tvrzení během voleb vnímal?

Já jsem to tak neviděl. Šlo mi víc o uklidnění napětí a vytváření vztahů, a tak jsem všechny pozval ke společné modlitbě za vlast.

Někteří lidé vás kritizovali za vaše výroky například ohledně LGBT+ komunity. Jak se k této kritice stavíte?

Záleží mi na úctě ke všem lidem. Nikoho nechci soudit. Považuji však za vážnou chybu, když se taková témata politizují. Znám například homosexuály, kteří by nikdy nešli na „průvod duhové hrdosti“. Oni říkají, že jim někdo ukradl jejich problém a udělal z toho politiku.

Za druhou chybu považuji náš vztah k dětem. Jak je sobeckým životem a zadlužováním společnosti nespravedlivě zatěžujeme pro budoucnost, tak nerespektujeme jejich lidská práva na lásku otce a matky. Přibývá depresí a sebevražd dětí a mládeže a my mluvíme jen o tom, že jim zabezpečíme více psychiatrů, místo abychom jim pomohli rozvinout vrozené vlohy mužů či žen a upevnit jejich identitu.

Tady vidím velké selhání rodin i škol. Všechna lidská práva mají své meze. Všechna jsou omezená právy druhých. Jde mi jen o to, abychom viděli souvislosti a podporou jedněch nepoškozovali druhé.

Co vás čeká v příštím roce?

Běžná práce. Ale protože jsem v Praze teprve krátký čas, objel jsem loni všechny vikariáty, kde jsem se setkal s farními radami. Při setkání se mi představily jednotlivé farnosti. Pro mnohé to bylo přínosné už proto, že objevovali své sousedy.

Takové setkání bylo pro ně novinkou. Dohodli jsme se na tom, že za rok, tedy z kraje roku 2024, je navštívím znovu, a každá farnost se rozdělí o nějakou vlastní pozitivní zkušenost, o níž si myslí, že by mohla povzbudit či inspirovat jiné farnosti. Tak mám možnost je lépe poznávat i já a místo toho, že bych já něco plánoval či nařizoval pro zlepšení farního života, pomáhají si oni navzájem.

V terénu se děje mnoho krásných věcí. V době, kdy je módní všechno kritizovat a na všechno nadávat, přinesou zkušenosti dobré praxe trochu radosti, povzbuzení a inspirace.