Hlavními prioritami nové rady budou rozvoj města podle metropolitního plánu, zvýšení investic především do dopravy, infrastruktury a školství, výstavba dostupného bydlení prostřednictvím Pražské developerské společnosti, zahájení výstavby městského okruhu a Hloubětínského tunelu.
Podrobné programové prohlášení rada představí v první čtvrtině roku 2027.
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Portlík, Scheinherr, Klecanda i Udženija. Lídr STAN představil složení rady v Praze
Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo SPOLU rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11, Piráti získali sedm mandátů.
Do zastupitelstva se nedostali SPD ani Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.