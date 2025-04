Pražské stopy lobbistů Romana Janouška a Ivo Rittiga

Roman Janoušek byl léta označován za šedou eminenci pražského magistrátu, Ivo Rittigovi zase spekulace přisuzují vliv na Dopravní podnik. Tak jednoduché to ale nejspíš nebude.

Kde působil Roman Janoušek - S bývalým primátorem Pavlem Bémem se potkal při jejich působení v kině Blaník. Proto se jim říká dvojčata z Blaníku.

- Vliv Janouška začal sílit v době, kdy se Bém v roce 2002 prodral do vedení Prahy.

- Stal se téměř nepostradatelným při vyjednávání podnikatelů s městem o některých zakázkách.

- Z policejních odposlechů vyplývá, že "mluvil" do prodeje pozemků a dalšího majetku, které vlastnil Dopravní podnik.

- Údajně měl zisky z Opencard.

- Může být též napojen na stavební firmy, které platilo město.

Vzpomeňme na odposlechy Janouška, který za Bémovy éry posvěcoval magistrátnímu úředníkovi prodej pozemků Dopravního podniku na Palmovce nebo v Dejvicích developerům. "To je v pořádku, velice kvalitní," řekne Janoušek do telefonu tehdejšímu městskému úředníkovi Peteru Ďuricovi. Prodej obou pozemků odsouhlasil, a developeři tak mohli s parcelami počítat. To se psal rok 2007.

Odposlechy zveřejnila MF DNES o pět let později. Přestože bylo zjevné, jak velký vliv Janoušek na chod města a největší městské firmy - Dopravního podniku - měl, jeho bývalý šéf Martin Dvořák se loni snažil váhu Janouškova slova umenšit.

"Je nesmysl, že by něco odsouhlasil. Nikdy jsme s ním Palmovku nekonzultovali. Já si ani nemyslím, že pan Janoušek ví, že nějaká Palmovka vůbec existuje. To neví, tím jsem si naprosto jistý," prohlašoval tehdy Dvořák.

Jenže to zdaleka nebylo jediné místo, kde blízký přítel tehdejšího primátora Pavla Béma zanechal stopu. Hovořilo se o něm, i když se provalilo předražení pražské karty Opencard (Rittig byl v kauze Opencard spolu s bývalým šéfem pražského dopravního podniku Martinem Dvořákem a dalšími lidmi v roce 2021 soudem pravomocně osvobozen). Janouškovo jméno bylo spojováno s některými firmami, které na kartě vydělávaly.

Rittig a šachtovci - parta u Dopravního podniku

Ivo Rittig byl označován za kmotra středočeské ODS a za muže, který své stopy zanechal v Pařížské ulici prostřednictvím firmy Prospecta Moda, kterou z poloviny ovládal.

Kde působil Ivo Rittig - Koncem devadesátých let prostřednictvím firmy Prospecta Moda ovládal některé butiky v Pařížské ulici.

- I on byl dle protikorupčního fondu Karla Janečka napojen na Dopravní podnik. Přes firmu Cokeville Assets prý inkasoval část peněz z papírových jízdenek na MHD.

- Podle Janečkova fondu proti korupci figuruje Rittigovo jméno také ve vyvádění peněz z Nemocnice Na Homolce. Konkrétně jde o pronájem skladů zdravotnického materiálu.

- Platí za kmotra středočeské ODS, kde prý měl vazby na Petra Bendla.

V Praze se však jeho jméno začalo skloňovat mnohem častěji poté, co se rozvířily pochybnosti kolem zakázek pražského Dopravního podniku. Ty se rozmnožily především v loňském roce.

V největší městské firmě totiž figurovala Rittigova dvorní advokátní kancelář Šachta & Partners (dnes MSB Legal). Její právníci se objevovali v orgánech společností, které se posléze staly dodavateli pražského dopravce. Advokáti vždy veškerá podezření razantně odmítali a zrovna tak Rittig.

Aby toho nebylo málo, přihlásil se už koncem roku 2011 o slovo Nadační fond proti korupci podnikatele Karla Janečka. Jeho zástupci tehdy přišli se silným prohlášením - že na Dopravním podniku vydělává organizovaná skupina, která z něj vyvádí peníze.

"Dopravní podnik platil 34 haléřů za papírovou jízdenku firmě Neograph, která lístky pro dopravce tiskla. Ta z částky předala 17 haléřů firmě Cokeville Assets. Existuje ale poradenská smlouva mezi ní a lobbistou Ivo Rittigem. Je tedy pravděpodobné, že konečným příjemcem těchto peněz byl on," řekl tehdy Bob Fliedr z Nadačního fondu proti korupci.

Kvůli nařčením z tunelování miliardové městské firmy už Rittig podal na fond žalobu. "Jsem šokován, jak bezostyšnému osočení jsem byl vystaven," uvedl Rittig ve svém prohlášení v reakci na informace protikorupčního fondu.

