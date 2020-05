Pět krvavých dní. Při Pražském povstání zemřelo mnohem více lidí

Toto volání rozhlasu, toto volání o pomoc bylo tím magickým slovem, které elektrizovalo Pražany a celý český národ k povstání proti okupantům. Byla to jiskra do sudu prachu. To byl výbuch sopky, něco živelného, jako náhlá bouře či smršť, jako velká povodeň, nebo prudký požár. V tu chvíli dozrálo rozhodnutí tolika lidí jíti ven na ulici a holýma rukama, nohama, zuby, zkrátka vším možným se vložit do zápasu. Do boje.“