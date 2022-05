Česko si připomíná 77. výročí konce války, někde budou oslavy komornější

U historické budovy Českého rozhlasu se v květnových dnech 1945 vedly jedny z nejtěžších bojů konce války a zemřely zde desítky obránců. S projevy letos vystoupí například předseda Senátu Miloš Vystrčil nebo předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Vzpomínkové a pietní akce se budou ale v Praze konat i na dalších místech spojených s Pražským povstáním. Lidé se sejdou například u Vrchního soudu v Praze, u Staroměstské radnice, u mostu Barikádníků nebo v tzv. pankrácké sekyrárně, kde bylo za druhé světové války popraveno gilotinou přes tisíc lidí.

Květnové události z roku 1945 si připomenou i další česká města, jako Domažlice nebo Nepomuk.

Každoroční velkolepé slavnosti v Plzni

V Plzni začnou čtyřdenní Slavnosti svobody, jejich součástí budou i letos pietní akty, dobové vojenské kempy, koncerty i setkání s třemi americkými a dvěma belgickými veterány, kteří v roce 1945 osvobozovali město. Slavnosti očekávají opět desetitisíce návštěvníků z ČR i z ciziny.

Velkou událostí je sobotní slavnostní večer na náměstí, nazvaný Thank you, boys! v režii Michala Cabana. „Je to hlavně nové v tom, že vidíme, jak počty veteránů ubývají. Ale ubývají i vzpomínky lidí, kteří to zažili, i pamětníků v Plzni. A my potřebujeme tohle téma zdvihnout a ukázat na příbězích, že musíme hájit svobodu, vzpomínky a tu dobu dál prezentovat. A o to by se ten komponovaný večer měl pokusit,“ uvedla Jilichová Nová.

Plzeň je jediné město v Evropě, které každoročně organizuje tak velkolepé slavnosti s účastí amerických veteránů, obdobné jsou jen na vyloďovacích plážích v Normandii, řekla městská radní Veronika Jilichová Nová (ODS).

Oslavy v Olomouckém kraji budou komorní

V komorním duchu budou letošní oslavy osvobození a uctění památky obětí druhé světové války ve městech v Olomouckém kraji. Zatímco v předchozích letech tyto akce doprovázel program pro veřejnost, letos jej zástupci radnic s ohledem na ruskou agresi na Ukrajině pojali pietně.

Například v Přerově chystají politici tiché vzpomínky, v Olomouci 8. května připomenou památku padlých sovětských vojáků položením květin u pomníků, ale ve stejný den město zároveň chystá také bohoslužbu na památku obětí války na Ukrajině. Komorněji se k oslavám staví také Jeseník, a to položením květin u pomníku Obětem válek na hřbitově v Husově ulici