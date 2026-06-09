Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Po první tropické noci přijde velké ochlazení, objeví se déšť a bouřky

Autor: ,
  8:13
V pražském Klementinu meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, při níž teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, naměřili tam 20,1 stupně. Úterý však přinese značné ochlazení, objeví se déšť a na některých místech také bouřky, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Pražané na Karlově mostě v dešti. (14. dubna 2023)

Pražané na Karlově mostě v dešti. (14. dubna 2023) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Předpověď denních teplotních maxim na úterý 9. června.
Předpověď srážek v Česku na 10. června.
Teplota vzduchu v Česku během první tropické noci letošního roku. (9. června...
Tropické noci se v Česku vyskytují výjimečně a převážně v červenci a srpnu.
5 fotografií

Podle ČHMÚ se úterní ranní minimální teploty pohybovaly od 18 do 14 °C, na Moravě a ve Slezsku bylo naměřeno ojediněle až 11 °C. „V Praze na Klementinu díky umístění stanice v zástavbě jsme zaznamenali tropickou noc - teplota vzduchu klesla jen na 20,1 °C,“ uvedl ČHMÚ.

V úterý se kromě velké oblačnosti na většině území objeví také občasný déšť nebo přeháňky, na jihovýchodě a východě ojediněle i bouřky. Počasí začne od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta. Později odpoledne a večer budou podle meteorologů srážky v severozápadní polovině území ustávat.

Počasí se obrátí o 180 stupňů, do Česka nastupuje vlna ochlazení

Maximální teploty vzduchu se budou pohybovat od 17 °C na západě Čech po 27 °C na jihovýchodě a východě území, uvádí ČHMÚ.

V loňském roce zaznamenali meteorologové první tropickou noc 5. června na stanicích v Moravskoslezském kraji Karviná a Ropice. Nejvíce tropických nocí zažilo loni právě Klementinum, a to devět. Loni ČHMÚ evidoval 14 tropických nocí. „Pro porovnání, nejvíce tropických nocí zaznamenala stanice Praha, Klementinum v létě 2015, a to 28,“ uvedl ČHMÚ ve zprávě o hodnocení léta 2025.

Začátek týdne bude slunečný. Od úterý přijdou deště a pokles teplot

Klementinum, kde se počasí sleduje nepřetržitě od roku 1775, stojí v historickém centru Prahy. Měření na této stanici ovlivňuje řada faktorů, například umístění měřicích přístrojů v areálu nebo poloha ve středu města, přesto představuje podle meteorologů pro moderní vědu ojedinělý a nesmírně cenný zdroj informací o stavu počasí a podnebí v novodobé historii.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Do Česka vstoupil ukrajinský řetězec s potravinami. Podívejte se, co a za kolik prodává

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně...

Na český trh vstoupil ukrajinský řetězec Best Market, první prodejnu slavnostně otevřel v Praze 4 v Budějovické ulici. Velkou část obchodu tvoří obslužný pult s rybami, mořskými plody, kalamáry,...

Co vám vadí, sedláci? Nájezd amerických pickupů zaskočil vesnici, létala ostrá slova

Zhruba 15 až 20 RAM vozů zaparkovalo na návsi v Holašovicích. (30. května 2026)

Klaksony místo venkovské pohody. Desítky amerických pickupů RAM vjely v sobotu bez ohlášení na náves v Holašovicích na Budějovicku, které jsou památkou UNESCO. Místní mluví o porušování pravidel i...

Dým nad Putinovým „Davosem“. Ukrajinci zasáhli jeho rodiště v nejcitlivější den

Ukrajinské drony útočily na ruský Petrohrad, nad městem stoupá dým. (3. června...

Záběry hořící infrastruktury, obrovská oblaka kouře. Petrohradská obloha se ve středu zahalila do černé. Na druhé největší ruské město – mimo jiné rodiště prezidenta Vladimira Putina a dějiště...

Vila za 145 milionů musí k zemi, rozhodl soud ve Francii. Usedlost patří českému miliardáři

Vesnice Gordes ve francouzském regionu Provence

Francouzský kasační soud ukončil dlouholetý spor o luxusní vilu v obci Gordes. Zamítl poslední odvolání společnosti stojící za projektem a potvrdil tak rozhodnutí o demolici nemovitosti spojované s...

Úder, který ponížil Putina. Satelitní snímky ukazují rozsah škod v Petrohradu

Satelitní snímek ukazuje následky útoku na korvetu Bojkij v petrohradském...

Zveřejněné satelitní fotografie odkryly následky středečního dronového útoku na Petrohrad. Ukrajinci na rodiště Vladimira Putina udeřili v den začátku tamního ekonomického fóra a poškodili důležité...

Babiš jedná o změně financování České televize a Českého rozhlasu s řediteli

Přímý přenos
Generální ředitel České televize Hynek Chudárek přichází na jednání s premiérem...

Financování České televize a Českého rozhlasu je hlavním předmětem úterního jednání premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše. Na Úřad vlády si pozval už na osmou ráno generálního ředitele České...

9. června 2026  5:50,  aktualizováno  8:51

Po první tropické noci přijde velké ochlazení, objeví se déšť a bouřky

Pražané na Karlově mostě v dešti. (14. dubna 2023)

V pražském Klementinu meteorologové zaznamenali první letošní tropickou noc, při níž teplota neklesne pod 20 stupňů Celsia, naměřili tam 20,1 stupně. Úterý však přinese značné ochlazení, objeví se...

9. června 2026  8:13

U Hormuzského průlivu se zřítil bojový vrtulník Apache americké armády

Konvoj americké armády během cesty „Dragoon Ride“ doprovázejí americké...

V blízkosti Hormuzského průlivu se v pondělí zřítil bojový vrtulník Apache americké armády. Oba členy posádky se podařilo zachránit, informoval novináře americký prezident Donald Trump. Zatím není...

9. června 2026  7:44

U soudu s Dozimetrem bude vypovídat kandidát na primátora Scheinherr

Hosty pořadu Rozstřel jsou Zdenek Hřib (Piráti), náměstek primátora pro dopravu...

V úterý u obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr bude předvolán jako svědek kandidát na primátora Adam Scheinherr (Praha sobě). Ten byl v inkriminované době údajné korupce při zadávání...

9. června 2026

OBRAZEM: Sjezdovka je rájem orchidejí i vzácných motýlů. Ochranáři ji kosí ručně

Na loukách v povodí Olešenky v Orlických horách rozkvétají orchideje. (8....

Bývalá sjezdovka u říčky Olešenky v Orlických horách je domovem vzácných orchidejí i motýlů. Ochranáři zdejší horské louky dvakrát ročně kosí, aby rostlinám zajistili ideální podmínky. Sjezdovku...

9. června 2026

Silná bouře na Novém Zélandu převrátila letadlo, v zemi ruší spoje a plavby

Bouřlivé vlny naráží do pobřeží v části Island Bay ve Wellingtonu, vlny...

Hlavní město Nového Zélandu Wellington v úterý zasáhla silná bouře. Kvůli nepříznivému počasí musely být zrušeny některé lety. Vítr dokonce krátce převrátil jedno letadlo. Uzavřeny jsou některé...

9. června 2026  6:50

Hlavního prokurátora soudu v Haagu odvolali kvůli sexuálnímu obtěžování

Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu (ICC) Karim Khan (3. července...

Hlavní prokurátor Mezinárodního trestního soudu (ICC) Karim Khan byl dočasně zbaven funkce kvůli obvinění ze sexuálního obtěžování. O jeho dalším osudu nyní rozhodne dozorčí orgán tvořený členskými...

9. června 2026  6:30

Dnes pláže obsazuje invaze migrantů, řekl Hegseth v Normandii. Groteskní pitomost, reaguje Evropa

Americký ministr obrany Pete Hegseth při připomínkách vylodění spojeneckých sil...

Americký ministr obrany Pete Hegseth se dočkal ostré kritiky od politiků i historiků za své poznámky o "invazi migrantů" v Evropě, které pronesl o víkendu při připomínce vylodění spojeneckých sil v...

9. června 2026  6:25

Kontroverzní SEFO je blíž, stavba má povolení. Odpůrci změní názor, věří autor

Vizualizace podoby Středoevropského fóra jak ji pro olomoucké Muzeum umění...

Příprava stavby Středoevropského fóra Olomouc (SEFO) nyní po mnoha letech dokráčela k důležitému milníku – projekt získal stavební povolení. Originální návrh výstavního prostoru odkazující svým...

9. června 2026  5:59

Tunel zlatonosným revírem. Podívejte se, jak vzniká středočeská část D3

Průzkumní štola Marie na místě budoucího tunelu Kamenná vrata na středočeské...

Přes šest set metrů už měří průzkumná štola Marie, na které si silničáři ověřují, že půjde postavit plánovanou dálnici D3 geologicky náročným terénem kolem Jílového u Prahy. Je to místo protkané...

9. června 2026

Ropný hlad vypukne během září, říká expertka na geopolitiku z londýnského City

Premium
Analytička a expertka na geopolitiku Anna Rosenbergová z Amundi

Konflikt v Íránu už trvá déle než sto dní. Přiškrtil celosvětový tok ropy i dalších surovin, a přestože zatím nenastalo globální zhroucení trhů, pokračující útoky pociťuje celý svět. „Na výběr je jen...

9. června 2026

Zjistíte příjmy, zdravotní stav i jména dětí. Katastr nemovitostí vyzrazuje intimní data

Premium
ilustrační snímek

Katastr nemovitostí funguje jako veřejná čítárna těch nejintimnějších rodinných tajemství. Můžete z něj zjistit nejen pozemkové vztahy, ale i výše výživného, čísla bankovních účtů, jména a rodná...

9. června 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.