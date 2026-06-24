Thomayerova nemocnice postaví urgentní příjem s heliportem za dvě miliardy

Součástí investice bude kromě objektu, který bude přiléhat k budovám plicní a pediatrické kliniky, také parkovací dům s heliportem, doplnila nemocnice.
„Urgentní příjem tady zatím chybí. Za mě bude velmi přínosný pro akutní případy, protože Thomayerova nemocnice přijímá mnoho pacientů od zdravotnické záchranné služby nejenom z Prahy, ale často i z Benešovska a širšího okolí,“ uvedl ministr.
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Stavba je podle něj součástí dosud naplánovaných strategických investic státu do zdravotnictví spolu například s novým pavilonem v sousedním Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), pavilonem chirurgických oborů Fakultní nemocnice Plzeň nebo novou porodnicí Fakultní nemocnice Brno.
Další peníze na dokončované investice do zdravotnictví směřují z evropských fondů, zejména z Národního plánu obnovy. V létě by se mělo otevírat například národní onkologické centrum ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka za 4,7 miliardy korun.
„Budeme se dále snažit vyjednat financování i v rámci příštího období od roku 2028, ale tam se chceme hodně zaměřovat třeba na dětskou psychiatrii a podobně. Ale uvidíme, jak ta jednání budou probíhat,“ dodal ministr.
Plán na výstavbu nové nemocnice
Pražské zdravotnictví by mělo v budoucnu projít zásadní proměnou, vláda ANO, SPD a Motoristů sobě v programovém prohlášení slíbila výstavbu nové nemocnice. Vládní zmocněnec pro transformaci páteřní sítě nemocnic a výstavbu nového fakultního nemocničního komplexu v Praze Pavel Scholz před dvěma týdny řekl, že o podobě objektu rozhodne kapacitní studie, o jejím umístění premiér Andrej Babiš (ANO) a vláda.
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Zvažují se podle něj čtyři lokality, nejvíce se podle něj hovoří o volných pozemcích u metra v Letňanech a areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Server Aktuálně.cz v pondělí uvedl, že Babiš v dopise ministru Vojtěchovi napsal, aby se zaměřil na Vinohrady.
Od letošního roku fungují propojeně dříve samostatné nemocnice Homolka a Motol. Jednoho ředitele mají od loňského roku také Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice Bulovka a k výměně na postu ředitele došlo i ve Všeobecné fakultní nemocnici.
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V Thomayerově nemocnici, jejíž areál je památkově chráněný, si ve středu ministr prohlédl zrekonstruovanou plicní kliniku a onkologický pavilon. V plánu je podle informací nemocnice také úprava gastroprovozu, vznik pediatrického centra a zateplování dalších pavilonů.
Do budoucna se počítá ještě s úpravami křižovatky, aby měly sanitní vozy snazší příjezd. Okolí nemocnice se mění také kvůli stavbě metra D, vzniknout by měla na soukromých pozemcích i nová soukromá poliklinika.