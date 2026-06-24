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Thomayerova nemocnice postaví urgentní příjem s heliportem za dvě miliardy

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  12:08
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). (18. června 2026)

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). (18. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze. (květen 2022)
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) hovoří při zahájení stavby Kliniky...
Modernizace Fakultní Thomayerovy nemocnice začala výměnou oken. (květen 2022)
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch na tiskové konferenci vlády. (8. června 2026)
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Fakultní Thomayerova nemocnice v Praze postaví novou budovu urgentního příjmu za dvě miliardy korun. Stavba financovaná z většiny ze státního rozpočtu by měla začít letos a být dokončena do poloviny roku 2029. Ve středu to při návštěvě nemocnice řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Součástí investice bude kromě objektu, který bude přiléhat k budovám plicní a pediatrické kliniky, také parkovací dům s heliportem, doplnila nemocnice.

„Urgentní příjem tady zatím chybí. Za mě bude velmi přínosný pro akutní případy, protože Thomayerova nemocnice přijímá mnoho pacientů od zdravotnické záchranné služby nejenom z Prahy, ale často i z Benešovska a širšího okolí,“ uvedl ministr.

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Stavba je podle něj součástí dosud naplánovaných strategických investic státu do zdravotnictví spolu například s novým pavilonem v sousedním Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM), pavilonem chirurgických oborů Fakultní nemocnice Plzeň nebo novou porodnicí Fakultní nemocnice Brno.

Další peníze na dokončované investice do zdravotnictví směřují z evropských fondů, zejména z Národního plánu obnovy. V létě by se mělo otevírat například národní onkologické centrum ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka za 4,7 miliardy korun.

„Budeme se dále snažit vyjednat financování i v rámci příštího období od roku 2028, ale tam se chceme hodně zaměřovat třeba na dětskou psychiatrii a podobně. Ale uvidíme, jak ta jednání budou probíhat,“ dodal ministr.

Plán na výstavbu nové nemocnice

Pražské zdravotnictví by mělo v budoucnu projít zásadní proměnou, vláda ANO, SPD a Motoristů sobě v programovém prohlášení slíbila výstavbu nové nemocnice. Vládní zmocněnec pro transformaci páteřní sítě nemocnic a výstavbu nového fakultního nemocničního komplexu v Praze Pavel Scholz před dvěma týdny řekl, že o podobě objektu rozhodne kapacitní studie, o jejím umístění premiér Andrej Babiš (ANO) a vláda.

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Zvažují se podle něj čtyři lokality, nejvíce se podle něj hovoří o volných pozemcích u metra v Letňanech a areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Server Aktuálně.cz v pondělí uvedl, že Babiš v dopise ministru Vojtěchovi napsal, aby se zaměřil na Vinohrady.

Od letošního roku fungují propojeně dříve samostatné nemocnice Homolka a Motol. Jednoho ředitele mají od loňského roku také Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a Fakultní nemocnice Bulovka a k výměně na postu ředitele došlo i ve Všeobecné fakultní nemocnici.

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V Thomayerově nemocnici, jejíž areál je památkově chráněný, si ve středu ministr prohlédl zrekonstruovanou plicní kliniku a onkologický pavilon. V plánu je podle informací nemocnice také úprava gastroprovozu, vznik pediatrického centra a zateplování dalších pavilonů.

Do budoucna se počítá ještě s úpravami křižovatky, aby měly sanitní vozy snazší příjezd. Okolí nemocnice se mění také kvůli stavbě metra D, vzniknout by měla na soukromých pozemcích i nová soukromá poliklinika.

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