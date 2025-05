Hned v úvodu Šťastný poukázal na to, že průzkumy volebních preferencí, které nyní Motoristům větší výsledek okolo pětiprocentní hranice, je potřeba brát s rezervou. Připomněl poslední volby do Evropského parlamentu, kdy jeho strana nakonec získala skoro třikrát tolik hlasů, než se předpovídalo.

„Průzkumy bereme vážně, je potřeba sledovat trendy. Střízlivý odhad se pohybuje kolem sedmi až osm procent, i když by samozřejmě každý chtěl atakovat desetiprocentní hranici,“ řekl. „Každý, snad jen s výjimkou premiéra Petra Fialy, ví, že volby vyhraje ANO. Pak se bude rozhodovat, jestli země půjde s komunisty směrem doleva, nebo s Motoristy směrem doprava,“ dodal.

Podnikatele vysávají daně

Vzhledem k pořadateli setkání bylo první věcným tématem podnikání, respektive, jak podnikatelům ulevit v této ekonomicky náročné době. Podle Šťastného je tou správnou cestou především snižování daní. V první řadě by opětovně snížil korporátní daň, kterou současná vláda zvýšila z 19 na 21 procent. „Pokud se nám podaří tyto daně optimalizovat, tak je firmy opět začnou odvádět tady a ne v zemích jako Kypr,“ popsal. Mimo jiné by se pak podle něj měla zrušit daň, kterou musí odvést každý, kdo prodává firmu nebo podíly v ní, jejichž hodnota přesahuje 40 milionů korun.

Co se týče DPH, nebudou Motoristé usilovat o žádné změny vyjma léků na předpis, kde by podle Šťastného měla daň být nulová.

„Znovuzavedení EET je složitá otázka. Jsme proti registračním pokladnám. Znamená to větší zátěž pro drobné podnikatele a nemyslíme si, že by je měli mít třeba prodejci na trzích. Ale zase to není věc, na které by se měl zhroutit svět,“ reagoval na dotaz ohledně plánů, jak tento nástroj znovu zavést.

Dlouhá cesta k lékařské praxi

Vzhledem k tomu, že Šťastný je lékař a garant Motoristů pro zdravotnictví, stočila se následně debata tímto směrem. Zkritizoval například nedotaženou novelu, která slibovala zavést možnost připlatit si za nadstandardní péči. „Největším problémem současného zdravotnictví je neefektivita. A stát teď ten systém nastavuje tak, že nikdo ani nemá zájem dělat věci efektivněji, takže se všechny pojišťovny dostávají do mínusu,“ sdělil.

Podotkl také, že stávající systém placení zdravotního pojištění neumožňuje zohlednit chování daného pacienta, tedy zda třeba dbá na prevenci. „Navrhujeme, aby vedle toho stávajícího pojištění měly pojišťovny ještě možnost mezi sebou bojovat o malou část klientů s různou cenou připojištění, díky kterému by plátci měli nárok třeba na lepší zubní plomby. To znamená, že by pojišťovny mohly podle toho, jak jsou efektivní nebo jak si třeba dokážou tu péči lépe nakoupit, balancovat. Současně by lidé byli motivováni k prevenci, která by mohla být nějak bonifikovaná při stanovování ceny připojištění,“ vysvětlil Šťastný.

Nezbytná je podle něj také reforma vzdělávání lékařů. Zjednodušit je podle něj potřeba především postgraduální studium. Jako příklad uvedl psychiatra, který si může vlastní praxi otevřít de facto až po 12letém studiu, jelikož šest let studuje vysokou školu a stejně dlouho pak trvá atestace. Systém by podle něj měl být prostupnější.

Národní bohatství

Přítomní podnikatelé se Šťastného především ptali, jaký recept má na řešení energetické krize, jelikož vysoké ceny energií výrazně poškozují jejich byznys. Hlavním problémem jsou podle lídra pražských Motoristů emisní povolenky, jejichž cenu by strana chtěla zastropovat. „Jsme přesvědčení o tom, že bychom měli využít to jediné národní bohatství, tedy vytěžit uhlí,“ vyzval Šťastný.

Závěrem došlo i na bytovou krizi, která obzvláště v Praze tvrdě dopadá na zdejší obyvatelé. „Ten svobodný trh v tomto případě úplně dobře nefunguje. Máme tu sice městskou firmu Pražskou developerskou společnost, skrze kterou chce město stavět byty, a to levněji než soukromí developeři. Což ale tedy nevím, jak chce udělat, když soutěží podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Zda se to celé osvědčí, se ukáže až časem,“ podotkl Petr Michal, předseda Pražské hospodářské komory.

Šťastný v reakci na to opět zmínil regulace Evropské unie, které podle něj situaci zhoršují. Ve snaze dosáhnout emisní neutrality se podle něj staví zbytečně draze. Například kvůli tomu, že je v garážích nabíječka na elektromobily, musí být větší vjezd pro případný zákrok hasičů. Za nesmyslné označil i hlukové limity. „Když někdo chce bydlet u magistrály, tak je logické, že tam bude hluk. Když chce mít klid, ať jde do Klánovického lesa,“ uzavřel.