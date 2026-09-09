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Jestli bude nová nemocnice vojenská? Bez komentáře, reagoval Babiš

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  14:25
Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v...

Vláda rozhodla, že s sebou nevezme prezidenta Pavla v červenci na summit NATO v turecké Ankaře. Delegaci povede premiér Andrej Babiš. (22. června 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) hovoří při zahájení stavby Kliniky...
Premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci. (8. července 2026)
Prezident Petr Pavel přijal ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. (8. září...
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Premiér Andrej Babiš odmítl komentovat, zda nová pražská nemocnice v areálu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady bude vojenská. Řekl to po slavnostním otevření Národního onkologického centra ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka.

Prezident Petr Pavel v úterý ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) varoval před možnými riziky, které by to přineslo. Vojtěch ve středu řekl, že zmiňoval riziko neuznání výdajů na její stavbu mezi výdaji na obranu vykázanými NATO.

„Bude to metropolitní pražská nemocnice. Jestli tam budou hrát roli vojáci nebo obrana, o tom já teď nebudu mluvit, protože to teď není potřeba komentovat. Potřeba je postavit tu nemocnici rychle,“ řekl Babiš.

Našli jsme shodu, chválí si Vojtěch po jednání s Pavlem. Ten zmínil rizika

Podle něj nevznikla v Praze žádná nová nemocnice od roku 1989. „Změnili jsme stavební zákon, ale to ještě nestačí. Máme nějaký recept, na kterém pracujeme, abychom to postavili hlavně rychle,“ dodal.

Vláda na konci července uložila ministrům zdravotnictví a obrany, aby připravili převod pozemků ve FNKV na ministerstvo obrany. Hrad po úterní schůzce Pavla s Vojtěchem na webu uvedl, že prezident Vojtěcha vyzval k debatě o aktuální situaci v pražském zdravotnictví. Upozornil ho, že označení nové nemocnice za vojenskou může nést rizika.

„On to už i předtím říkal veřejně, že si pouze klade otázku, jestli bude možné tu nemocnici uznat jako obranný výdaj. Ale uvidíme, my o tom ještě budeme jednat,“ řekl Vojtěch.

Nová nemocnice vyroste v areálu FNKV, oznámil Babiš. Bude vojenská

Budoucí potřeby, které má nová nemocnice v Praze naplňovat, má zmapovat kapacitní studie. Hotová by měla být do konce letošního roku. Babiš řekl, že ve středu odpoledne jede do FNKV, kde má budoucí nemocnice stát. Bude tam podle svých slov řešit, jaké původní objekty v nemocnici zůstanou.

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