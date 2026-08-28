Změna termínů prázdnin? Plaga to odmítá, opozice nebyla proti

Robert Plaga v rozhovoru pro iDNES.cz uvedl, že hlavní prázdniny „bezpochyby zůstanou nadále v červenci a srpnu“.
„Můžu všechny uklidnit. Prázdniny v organizaci příštího školního roku jsou zase naplánované jako dvouměsíční. (...) Nikde jsem neříkal, jestli chci prázdniny zkrátit, prodloužit nebo cokoliv dalšího. Příspěvek o prázdninách skutečně nebyl o tom, že by ministerstvo cokoliv plánovalo,“ prohlásil Plaga.
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Přitom s konkrétními plány už mu takřka na dveře kanceláře klepali možní političtí spojenci. Trochu překvapivě spíš ti z opozičních řad než z koalice. Zuzana Majerová, která se školství věnuje v klubu SPD, redakci iDNES.cz napsala, že změna prázdnin není na pořadu dne. „Myslím si, že ministerstvo školství by mělo dělat mnohem důležitější věci, které české školství potřebuje, než řešit, kdy budou prázdniny,“ podotkl k tomu i Miroslav Krejčí z Motoristů sobě.
Zato návrhy měl pro Plagu nachystané například předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Jsem připravený panu Plagovi pomoci, pokud najdeme společnou řeč. Pro mě je u prázdninových termínů klíčová předvídatelnost,“ zdůraznil pro iDNES.cz Havel.
Ačkoli hlavní blok prázdnin přesouvat z července a srpna nechce, jeho návrhy se i tak letních prázdnin týkají. „Vysvědčení rozdávat poslední pátek před 1. červencem, ať už to kalendářně vyjde jakkoli. Podzimní prázdniny prodloužit všem na týden, stejně se to děje na mnoha školách udělením ředitelského volna. Jednodenní pololetní prázdniny v lednu jsou zbytečné, zrušil bych je,“ nastínil své vize Havel s tím, že zkracovat letní prázdniny podle něj moudré není. „Pokud ředitel potřebuje na budově něco opravit, stavební práce by prostě nestihl,“ dodal poslanec.
Otazníky nad jarními prázdninami, ne létem
Tip na úpravu v minulých týdnech přinesl i šéf Unie školských asociací Czesha Jiří Nekuda. „Myslím, že k diskuzi je rozložení jarních prázdnin do šesti týdnů, to je opravdu přežitek,“ řekl serveru Seznam zprávy.
Právě klouzavé termíny jarních prázdnin komplikují organizaci volného času rodičům. Prázdniny jsou rozvrstvené v čase po okresech, navíc se každoročně pro skupiny okresů posouvají. Zejména pro ty, kteří žijí na pomezí různých krajů, tak představují spíš než oddech noční můru.
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„Jedno dítě je na střední škole v Písku, druhé chodí na základku doma kousek od Strakonic. Ale termíny jarních prázdnin jsou pro každý okres jiné. V praxi to znamená, že lyžovat jezdíme v termínu staršího dítěte, aby nepřišlo o školu. S mladším ale musíme druhý týden, kdy zase mají prázdniny v jeho škole, zůstávat doma,“ líčí pro iDNES.cz vlastní zkušenost Jindřich z jižních Čech.
Přitom v minulosti se zejména cestovní kanceláře a provozovatelé rekreačních areálů urputně snažili podobný klouzavý systém rozšířit i na letní volno. Mezi červnem a zářím se měly prostřídat různé kraje tak, aby v dovolenkových destinacích nebyly fronty. Podobně to funguje v Německu mezi jednotlivými spolkovými zeměmi.
Dříve se objevily i nápady na začátek letního volna už od 1. června, který by první pololetí školního roku rozdělil od srpna do Vánoc a od ledna do konce května. S požadavkem na kratší prázdniny přišel také někdejší středočeský radní pro školství Zdeněk Seidl (ČSSD). Ze současných devíti týdnů chtěl letní volno zkrátit na šest týdnů, aby rodiče nemuseli složitě zajišťovat hlídání a program pro děti.
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S prázdninami nehýbat a nekrátit, zní ze všech politických stran
S nápadem přišel Seidl v roce 2018, tedy v prvním roce Plagova prvního období coby ministra školství. Ani tehdy se resort do změn pouštět nechtěl. „Ministerstvo školství navíc nemá požadavky na takovou úpravu ani od rodičů žáků, ani od učitelů a škol. V současné chvíli proto není záměrem tento tradiční model měnit,“ sdělila iDNES.cz tehdejší mluvčí resortu Jarmila Balážová.
Podobně odmítavé reakce si v minulosti vyslechl i Havel. „Vždycky v minulosti se objevily nápady na změnu, ale nikdy k ničemu nedošlo. Sám jsem se několikrát snažil prosadit, že se systém prázdnin předělá. Ale nikdy k tomu nebyla od kolegů vůle. Vždy mi bylo řečeno, že se nemá měnit to, co je zavedené, na co jsme zvyklí. Přitom jsem nikdy nechtěl zásadní revoluci, ale evoluci,“ podotýká Havel.