Vánoční prázdniny se možná prodlouží, zvažuje ministr školství Plaga

8:54

Ministr školství Robert Plaga zváží, zda kvůli epidemii covidu-19 neprodlouží vánoční prázdniny. Místo původně plánovaného 22. prosince by mohli jít žáci naposledy do škol v pátek 18. prosince, řekl po dnešním jednání vlády novinářům ministr zdravotnictví Jan Blatný. Rozhodnout by měla vláda na pondělním jednání.