Koupíte i nefunkční růžový tank, vyčetl Pražák z ANO. Výborný: Znevažujete vojáky

Autor:
  17:17
Vláda je zaslepená procenty a aby je splnila, koupila by i nefunkční růžový tank. Tak se opřel do kabinetu premiéra Petra Fialy poslanec hnutí ANO David Pražák ve vysílání CNN Prima NEWS. Podle ministra zemědělství Marka Výborného ale Pražák znevažuje práci armády.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv

Politici ve vysílání debatovali o výdajích na obranu. Podle Výborného by se rozhodování o tom, co stát za peníze určené na obranu koupí, mělo ponechat na strategickém plánování Armády ČR.

„Náš úkol je úplně jinde. My jako politici máme zajistit finanční prostředky, plnit své závazky v rámci státního rozpočtu, což plníme. Jsme první koaliční vláda, která dokázala naplnit závazek dvou procent,“ řekl Výborný. Dodal, že vláda přijala usnesení, že bude v dalších letech navyšovat výdaje na bezpečnost a obranu.

Opozice kroky současné vlády ve výdajích na obranu často kritizuje. Například šéf hnutí ANO Andrej Babiš v minulosti uvedl, že by se mělo investovat do obranných protiraketových systémů, jako je Patriot nebo Iron Dome.

Česko podepsalo nákup 44 tanků Leopard. Napravujeme vlastní dluh, řekla Černochová

Výborný uvedl, že na závazku vydávat dvě procenta HDP na obranu se vládní strany shodly také s opozicí. „Zároveň slyšíme výkřiky Andreje Babiše o tom, že jakmile bude premiérem, tak okamžitě vyvolá jednání o tom, že Česká republika nebude navyšovat finance na bezpečnost a obranu, což je vlastně zpochybnění závazku, který jsme jako Česká republika jasně dali na summitu v Haagu,“ řekl ministr.

„To, co říká pan ministr, není samozřejmě pravda. Za vlády hnutí ANO se peníze na ministerstvo obrany nalily jednou tolik, než bylo za vlády minulé,“ reagoval poslanec hnutí ANO David Pražák. Další navýšení výdajů na obranu podle něj proběhne, ovšem mělo by být rozumné a pod kontrolou.

Pět procent na obranu? Nesmysl, vláda neutratí ani dvě, řekl Babiš

„Bojím se, že tito pánové, kteří jsou zaslepení procenty, že kdyby stál dnes růžový tank T-34 na podstavci na Letné a někdo jim řekl, že za to chce 100 milionů, tak oni ho koupí, i když je nefunkční, jen aby si splnili ta procenta. To je prostě špatně,“ dodal.

Výborný jeho tvrzení odmítl. „Rozpočty za vlády Andreje Babiše na armádu se dostaly na úroveň 1,3 procenta. To není žádné zaslepení procenty. To jsou reálná čísla,“ argumentoval ministr. „Řečmi o růžových tancích jenom znevažujete práci armády a ukazujete, jak lehkovážně berete tyto věci, které opravdu nejsou na nějakou legraci, pokračoval. Pražák na to odpověděl, že nemluvil o armádě, ale o vládě.

Halucinace, řekl Výborný o programu ANO

Řeč přišla i na program hnutí ANO do sněmovních voleb, který jeho kandidáti představili minulý týden. Hnutí v něm slibuje mimo jiné levnější energie, bezúročné půjčky na první bydlení pro mladé rodiny, snížení daní či zrušení poplatků za rozhlas a televizi.

Volby 2025

Sledovat další díly na iDNES.tv

Podle Výborného ale takové sliby nejsou reálné. „Pokud se podíváte do programu hnutí ANO, tak sliby jsou za stovky miliard, možná jeden, dva biliony korun. Naopak příjmy půjdou dolů. To nevychází prostě, to jsou halucinace Andreje Babiše a Karla Havlíčka. To nemůžu jinak nazvat,“ okomentoval ministr.

ANO slibuje bezúročné půjčky na bydlení, zachování české koruny i nižší daně

Výborný se pak zeptal Pražáka, kde hnutí ANO vezme na své sliby peníze. „Je to čirý populismus,“ dodal.

„To nechte na nás. Vy jste před volbami slibovali, že zvyšovat daně nebudete, že budete lidem pomáhat. Měli jsme tam hromadu slibů, které jste nesplnili, udělali jste všechno pravý opak. Myslím, že to nechte na nás, ať nás lidé zvolí. Vezměte si, že než byl covid, tak ekonomika šlapala a také jste nám tenkrát při volbách říkali, že na ty sliby mít nebudeme,“ oponoval Pražák.

Kandidát na hejtmana Libereckého kraje David Pražák (ANO). (29. srpna 2024)
Hnutí ANO povede do voleb v Libereckém kraji poslanec David Pražák. Je také neuvolněným místostarostou Semil.
Volební štáb ANO v Libereckém kraji je v Obchodním centru LBC. Výsledky sleduje i lídr kandidátka David Pražák. (21. září 2024)
Marek Výborný, ministr zemědělství a předseda KDU-ČSL (26. března 2025)
6 fotografií
Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)

Nejčtenější

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Po dálnici D4 se v neděli ráno proháněla formule. Jednapadesátiletého řidiče se policistům podařilo zastavit v obci Buk, odkud jej odvezli na výslech do Příbrami, kde se k věci odmítl vyjádřit. S...

Řidič formule ukázal, jak ho policie dopadla. Stěžuje si, že neprávem

Policistům se podařilo v neděli zastavit formuli, která se proháněla po dálnici D4. Jednapadesátiletého řidiče pronásledovali až k jeho domu, kde se muž odmítal policii ztotožnit. Hájil se tím, že...

Dalí levitoval, kočky létaly. Ztřeštěnou fotku trefili až na poosmadvacáté

Trvalo to jen zlomek sekundy. Salvador Dalí vyskočil, vzduchem létaly kočky, všechno kolem se vznášelo. A uprostřed chaosu v newyorském studiu stiskl Philippe Halsman spoušť. Po šesti hodinách se mu...

Expolicista s firmami a nezkolaudovanou vilou. Kdo je tajemný pilot formule z D4

Premium

Na dvoře a v garážích u honosné vily za vysokým pískovým plotem stojí auta, která většina lidí zná maximálně jako angličáky, případně z fotek a videí. Kanárkově žlutá corvetta. Zlaté lamborghini. A...

Zemřel „ostrý hoch“ republikánů a Trumpův přítel Kirk, stříleli na něj v Utahu

Americký konzervativní aktivista Charlie Kirk, který byl ve středu postřelen při vystoupení na univerzitě v Utahu, zemřel, oznámil prezident Donald Trump na sociální síti. Jednalo se o vlivného...

Osobák nedal na křižovatce přednost tahači. Srážka na Kladensku má dva mrtvé

U obce Žižice na Kladensku na silnici 1/16 se v pátek odpoledne střetla dvě vozidla. Dva lidé na místě svým zraněním podlehli. Komunikace je v tomto úseku dočasně uzavřená a přítomné jsou složky...

12. září 2025  18:43

V USA dopadli Kirkova vraha. Trump pro něj chce trest smrti

Guvernér Utahu Spencer Cox oficiálně oznámil zadržení Tylera Robinsona, podezřelého z vraždy konzervativního aktivisty Charlieho Kirka. O dopadení vraha již předtím informoval prezident Donald Trump....

12. září 2025  14:17,  aktualizováno  18:31

Sto pokladů čínských císařů je poprvé v Evropě. Hostí je Národní muzeum

Občas se říká, že na čínských e-shopech se najde všechno. Poklady pravé Číny ale najdete úplně jinde, v pražském Národním muzeu. „Poprvé v Evropě je vystaven jeden z největších pokladů čínského umění...

12. září 2025  18:25

NATO reaguje na incident s drony v Polsku. Posílá na východ hlavně více letadel

Generální tajemník NATO Mark Rutte oznámil v reakci na středeční narušení polského vzdušného prostoru vznik operace Eastern Sentry (Východní stráž), která posílí ochranu východního křídla aliance....

12. září 2025  18:16

V Hustopečích přeruší odstraňování benzenu, kvůli analýze dosavadní sanace

Sanační práce v Hustopečích nad Bečvou na Přerovsku po únorové nehodě vlaku s benzenem se od pondělí na dva týdny přeruší. Umožní to analýzu výsledků dosavadní sanace. Je totiž možné, že toxického...

12. září 2025  18:11

Řidič ignoroval červenou, u semaforu objel stojící vůz a vyrazil do zúžení

Raději šlápnu na plyn, než abych tady stál. Tak nejspíš uvažuje nejeden bezohledný řidič, kterému nic neříká červeně rozsvícený semafor. Ve Slavkově u Brna takto někteří ignorují světla u...

12. září 2025  17:34

Koupíte i nefunkční růžový tank, vyčetl Pražák z ANO. Výborný: Znevažujete vojáky

Vláda je zaslepená procenty a aby je splnila, koupila by i nefunkční růžový tank. Tak se opřel do kabinetu premiéra Petra Fialy poslanec hnutí ANO David Pražák ve vysílání CNN Prima NEWS. Podle...

12. září 2025  17:17

Výkon ojedinělý nejen v Česku, lékaři naráz provedli hned čtyři zákroky na srdci

Ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK) v provedli lékaři první interní kardioangiologické kliniky katetrizační zákrok na srdci pacienta s řadou závažných onemocnění. Při jediné operaci úspěšně...

12. září 2025  16:58

Česko se v OSN zdrží při hlasování o dvoustátním řešení Izraele a Palestiny

Česko se v pátek zdrží při hlasování ve Valném shromáždění OSN o rezoluci k dvoustátnímu řešení izraelsko-palestinského konfliktu. Deklarace přináší i některé racionální návrhy, uvedlo ministerstvo...

12. září 2025  16:31,  aktualizováno  16:38

Kamery v Krkonoších už jsou v ostrém provozu. Pokut za vjezd autem přibude

Monitorovací systém v Krkonošském národním parku přechází do ostrého provozu. Řidiče a nepovolené vjezdy automobilů zatím hlídá devět kamer, má jich být až třicet. Množství pokut pravděpodobně...

12. září 2025  16:36

V Česku se objevila leishmanióza. Nemoc koní ohrožuje i lidi, hledá se přenašeč

U koní v Česku se objevil jeden z druhů nemoci leishmanióza, který je přenosný i na lidi. Vědci mezi lety 2019 až 2023 popsali čtyři nezávislé případy, a to v Olomouckém, Pardubickém a Ústeckem...

12. září 2025  16:18

Zloděj vykrádal výdejní boxy, uklidňoval se při tom skládáním Rubikovy kostky

Výdejní boxy v Praze 10 se staly terčem zloděje. Zvolil si k tomu velmi jednoduchou strategii. Zámek u schránek vypáčil pomocí kovové tyče a poté z nich vybral veškeré cennosti. Muže dopadli...

12. září 2025  16:16

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.