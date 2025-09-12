Koupíte i nefunkční růžový tank, vyčetl Pražák z ANO. Výborný: Znevažujete vojáky

Politici ve vysílání debatovali o výdajích na obranu. Podle Výborného by se rozhodování o tom, co stát za peníze určené na obranu koupí, mělo ponechat na strategickém plánování Armády ČR.
„Náš úkol je úplně jinde. My jako politici máme zajistit finanční prostředky, plnit své závazky v rámci státního rozpočtu, což plníme. Jsme první koaliční vláda, která dokázala naplnit závazek dvou procent,“ řekl Výborný. Dodal, že vláda přijala usnesení, že bude v dalších letech navyšovat výdaje na bezpečnost a obranu.
Opozice kroky současné vlády ve výdajích na obranu často kritizuje. Například šéf hnutí ANO Andrej Babiš v minulosti uvedl, že by se mělo investovat do obranných protiraketových systémů, jako je Patriot nebo Iron Dome.
Česko podepsalo nákup 44 tanků Leopard. Napravujeme vlastní dluh, řekla Černochová
Výborný uvedl, že na závazku vydávat dvě procenta HDP na obranu se vládní strany shodly také s opozicí. „Zároveň slyšíme výkřiky Andreje Babiše o tom, že jakmile bude premiérem, tak okamžitě vyvolá jednání o tom, že Česká republika nebude navyšovat finance na bezpečnost a obranu, což je vlastně zpochybnění závazku, který jsme jako Česká republika jasně dali na summitu v Haagu,“ řekl ministr.
„To, co říká pan ministr, není samozřejmě pravda. Za vlády hnutí ANO se peníze na ministerstvo obrany nalily jednou tolik, než bylo za vlády minulé,“ reagoval poslanec hnutí ANO David Pražák. Další navýšení výdajů na obranu podle něj proběhne, ovšem mělo by být rozumné a pod kontrolou.
Pět procent na obranu? Nesmysl, vláda neutratí ani dvě, řekl Babiš
„Bojím se, že tito pánové, kteří jsou zaslepení procenty, že kdyby stál dnes růžový tank T-34 na podstavci na Letné a někdo jim řekl, že za to chce 100 milionů, tak oni ho koupí, i když je nefunkční, jen aby si splnili ta procenta. To je prostě špatně,“ dodal.
Výborný jeho tvrzení odmítl. „Rozpočty za vlády Andreje Babiše na armádu se dostaly na úroveň 1,3 procenta. To není žádné zaslepení procenty. To jsou reálná čísla,“ argumentoval ministr. „Řečmi o růžových tancích jenom znevažujete práci armády a ukazujete, jak lehkovážně berete tyto věci, které opravdu nejsou na nějakou legraci, pokračoval. Pražák na to odpověděl, že nemluvil o armádě, ale o vládě.
Halucinace, řekl Výborný o programu ANO
Řeč přišla i na program hnutí ANO do sněmovních voleb, který jeho kandidáti představili minulý týden. Hnutí v něm slibuje mimo jiné levnější energie, bezúročné půjčky na první bydlení pro mladé rodiny, snížení daní či zrušení poplatků za rozhlas a televizi.
Podle Výborného ale takové sliby nejsou reálné. „Pokud se podíváte do programu hnutí ANO, tak sliby jsou za stovky miliard, možná jeden, dva biliony korun. Naopak příjmy půjdou dolů. To nevychází prostě, to jsou halucinace Andreje Babiše a Karla Havlíčka. To nemůžu jinak nazvat,“ okomentoval ministr.
ANO slibuje bezúročné půjčky na bydlení, zachování české koruny i nižší daně
Výborný se pak zeptal Pražáka, kde hnutí ANO vezme na své sliby peníze. „Je to čirý populismus,“ dodal.
„To nechte na nás. Vy jste před volbami slibovali, že zvyšovat daně nebudete, že budete lidem pomáhat. Měli jsme tam hromadu slibů, které jste nesplnili, udělali jste všechno pravý opak. Myslím, že to nechte na nás, ať nás lidé zvolí. Vezměte si, že než byl covid, tak ekonomika šlapala a také jste nám tenkrát při volbách říkali, že na ty sliby mít nebudeme,“ oponoval Pražák.