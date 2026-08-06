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Právo na důstojný život je podle Klause nesmysl. O moderátorce řekl, že je diktátor

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  10:25
Václav Klaus (3. července 2026)

Václav Klaus (3. července 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Václav Klaus (3. července 2026)
Václav Klaus (3. července 2026)
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Lidé mají podle exprezidenta Václava Klause primárně zůstat doma. „Považuju migrantství za výjimku. Myšlenka, že bychom se měli všichni míhat po světě, kam nás napadne, to je fatální omyl multikulturní ideologie,“ řekl v rozhovoru pro Novu. Pochválil premiéra Andreje Babiše za přístup ke Španělsku kvůli migraci. Při diskusi o válce rozpoutané Ruskem na Ukrajině označil Klaus moderátorku za diktátora.

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„Musím výjimečně pochválit výrazné a jasné stanovisko premiéra Babiše, protože to bylo zřetelné, zatímco my jsme všichni očekávali, že paní von der Leyenová bude říkat - musíme být solidární. Není možný být solidární s myšlenkou, že kdokoliv chce, se přestěhuje do Evropy, to prostě nejde,“ prohlásil Klaus v pořadu Napřímo.

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„Evropská unie a její politici prostě musí přijmout to, že neexistuje žít ve světě otevřených dveří. Doma předpokládám na noc zamykáte, zamykáte si byt, dům si zamykáte, to je normální. To musí platit i teď,“ řekl Klaus

Předseda vlády Babiš, kterého Klaus chválil, řekl, že schengenský prostor je pro Španělsko třeba uzavřít. Za absolutně skandální označil, že si člen Evropské unie může vést migrační politiku založenou na legalizaci pobytu nelegálních migrantů ve chvíli, kdy přístup EU je opačný.

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Právo na důstojný život je podle Klause naprostý nesmysl a extrémistická úchylka

Na otázku, zda by chtěl žít tam, kde je válka a chudoba, a zda by neutekl, bývalý prezident opáčil: „V chudobě žilo 99 procent lidí po dobu posledních několika tisíce let, co lidstvo lidstvem je.“

Oponoval i tomu, že se lidé, kteří se rozhodnou odejít do jiné země, snaží o to mít důstojnější život. „Opravdu právo na důstojný život je naprostý nesmysl. Levičácká extremistická progresivistická úchylka, nevěřím, že ji může někdo vůbec myslet vážně,“ tvrdí bývalý prezident.

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Aby všichni utekli, to podle něj není řešení, ale tragický omyl. „Já jsem byl fatální protivník komunismu, ale nemyslím, že řešením by bylo, aby to všichni tady opustili a někam utekli. To by tady ten komunismus byl navěky, takže ne, ne,“ řekl v rozhovoru Klaus.

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Bývalý prezident se také ohradil, když s ním moderátorka debaty na Nově nesouhlasila ohledně jeho názoru na válku, kterou rozpoutalo Rusko proti Ukrajině na jejím území.

Klaus i toto zpochybnil. „Je to trošku složitější,“ řekl. Když moderátorka připomněla, že je nezpochybnitelný fakt, že Rusko napadlo Ukrajinu, bývalý prezident opáčil: „Ta válka nezačala 22. února, ta válka začala minimálně v roce 2014, kdy se odehrávaly neuvěřitelné věci na východě Ukrajiny vůči tam žijícím Rusům. Tam byl obří problém, který byl vnitroukrajinský problém, ten nebyl řešen.“

Svět se podle něj díval jinam a nesnažil se válce zabránit. „A prostě někteří velcí hráči světa si nepřáli tomu zabránit,“ tvrdí Klaus.

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Moderátorka namítla, že s termíny, které bývalý prezident používá, operuje i ruská propaganda. „Bavíte se se mnou normálně, nebo jste diktátor?“ opáčil jí Klaus.

Řekl také, že Česká republika má největší počet ukrajinských migrantů na světě. „My jsme zcela bizarně otevřeli hranice ukrajinským migrantům. A samozřejmě, že to zahájila Fialova vláda. A teď je to špatně zastavitelné,“ prohlásil v pořadu Napřímo na Nově Václav Klaus.

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