Průlom. Úřady budou moci po občanech chtít nezbytné údaje pouze jednou

„Je to příležitost dohonit státy, které jsou v digitalizaci úspěšné,“ řekl místopředseda ODS Martin Kupka, který se na přípravě zákona podílel.



Návrh předložili poslanci napříč Sněmovnou, ze všech stran. Státní správa podle ně bude muset všechny agendy řešit v elektronické podobě. Papírová forma přitom zůstane zachována hlavně kvůli starším občanům. „Nikoho zákon nenutí, aby vyměnil cestu na úřad za elektronickou komunikaci,“ zdůraznil Kupka.



Zákon o právu na digitální služby dá lidem a firmám právo přístupu k těm informacím v systémech veřejné správy, které se jich týkají. Úřady budou mít povinnost takový přístup elektronicky zajistit.

Zákon má stanovit katalog služeb státu, které by měla vláda postupně doplňovat. Elektronicky by si lidé měli do budoucna vyřídit například změny ve svých dokladech, výpisy z rejstříků nebo žádosti o státní podporu.