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Nejde o nevděk, či vděk a chtělo to rychlou reakci, míní právníci k Pavlovi v NATO

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  18:59
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Ústavní soud vyhlásí rozhodnutí o stížnosti dívky, kterou opakovaně znásilňoval otčím, a dostal za to podmínku. (26. března 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Jan Kysela
Český ústavní právník Jan Kudrna (5. prosince 2025)
Nová ústavní soudkyně Dita Řepková je překvapivě přímá a rozhodně není...
Soudce Nejvyššího soudu v Brně Pavel Šámal
6 fotografií
Ústavní soud ve středu předběžným opatřením nařídil vládě, aby byl prezident Petr Pavel součástí delegace na summit NATO, hlasování ale nebylo jednomyslné. Jan Kudrna a Jan Kysela, oba ústavní právníci se k celé situaci vyjádřili a nějaké body objasnili.

K celému předběžnému soudnímu opatření se pro redakci iDNES.cz vyjádřil i ústavní právník Jan Kudrna. „Očekával jsem rychlé jednání Ústavního soudu, ale nikoli v horizontu dvou, ale například 5 - 7 dnů, během kterých by vládě byla doručena prezidentova žaloba a dána jí byť krátká možnost na vyjádření v duchu naplnění základní procesní zásady audiatur et altera pars.“

Následně dodal, že takto zásadní věc si sdělení stanoviska druhé strany zasloužila. „Až poté mohlo být rozhodnuto buď definitivně, nebo průběžně,“ dodal Jan Kudrna.

Ústavní právník Jan Kysela na Facebooku objasnil, že rozhodnutí soudu o opatření, není podmíněno nějakým vděkem, nevděkem anebo pomstou.

Ústavní soud uložil vládě, aby součástí delegace na summit NATO byl i prezident

„Rád bych podtrhl, že prof. Pavel Šámal, soudce zpravodaj v aktuálním řízení o kompetenčním sporu, byl jmenován prezidentem Zemanem v roce 2020. Vzhledem k věku se asi nechce zavděčit současnému prezidentovi, aby jej - v případě volebního vítězství v roce 2028 - znovu jmenoval soudcem. A naopak, oba disentující soudci, Jan Wintr a Dita Řepková, prezidentem Pavlem jmenováni byli a nejspíše nemají důvod se mu za něco pomstít,“ objasnil situaci Jan Kysela v příspěvku.

Samotnou kompetenční žalobu, kterou prezident podal v pondělí, soud teprve posoudí. Vláda v pondělí rozhodla, že Pavel na summit nepojede.

Prezident argumentuje, že vláda mu tímto zamezuje ve výkonu ústavních pravomocí, předběžné soudní opatření proto uvítal. Soud nyní předběžným opatřením vládě uložil povinnost akreditovat na summit i prezidenta.

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