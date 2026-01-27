Macinka neměl nic psát, vydírání to ale není, hodnotí právníci jeho SMS Hradu

Policie v úterý odpoledne potvrdila, že obdržela oficiální podnět k prošetření obsahu textových zpráv od kanceláře prezidenta republiky. Podle Sokola nyní policie pravděpodobně vyslechne ministra Macinku.
Policie potvrdila, že obdržela podnět ohledně možného vydírání prezidenta Macinkou
„Vyslechne ho, co tím myslel. On řekne, že tím myslel nějaké pravděpodobně politické kroky vůči panu prezidentovi a tím to asi skončí,“ podotkl právník Sokol.
Musí být zřejmé, že jde o něco nezákonného
„Nepředpokládám, že by se pan ministr Macinka přiznal k tomu, když tam píše o nějakých vážných následcích, že tím mínil, že panu prezidentovi zapálí Hradčany. To asi ne,“ doplnil právník.
Podle něj by vydírání ze zpráv muselo být zřejmé. „Nemusí být – až přijdu nebo jestli to neuděláte, tak vás zabiju. Z kontextu ale musí být zřejmé, že jde o něco nezákonného nebo vyvolává následek,“ podotkl Sokol s tím, že z daných zpráv to zřejmé není.
Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil
„Takže nevidím důvod, proč tam domýšlet něco, co tam není,“ doplnil Sokol. Kdyby to podle něj vyslovil nějaký známý násilník, o kterém by bylo známo, že má za sebou již nějaké fyzické ataky vůči lidem či by řekl, že provede to samé, co jiným, tak je to jiné.
„Musí být z kontextu celého děje zřejmé, že tam něco takového hrozí. Tady asi nic takového nehrozí,“ vysvětlil dále Sokol. Podle něj jde v daném případě o politický rozkol. „Nevidím tam žádný trestně právní kontext,“ doplnil Sokol
„Nemyslím si, že by orgány činné v trestním řízení v tom nalezly něco, co by se dalo kvalifikovat jako nějaký trestný čin, ať už vydírání nebo vyhrožování,“ řekl rovněž Sokol.
„Tahle válka nemá vítězů“
Podobně to vidí advokát Jaroslav Ortman. „Podle mě nejde o trestný čin vydírání, protože ministr nevyhrožuje násilím ani pohrůžkou násilí,“ řekl Ortman.
Pozastavil se i nad tím, že Hrad Macinkovy zprávy zveřejnil. „Že ta zpráva je vůči hlavě státu nevhodná, je naprosto evidentní. Zveřejnění této zprávy Kanceláří prezidenta republiky je silné kafe a vztahy to ještě zhorší. Tahle válka nemá vítězů, ale na trestní stíhání to není,“ uvedl poté, co se s obsahem ministrových zpráv seznámil.
Prezident se nebývale naštval, tohle je válka Motoristů s Hradem, říká politolog
V úvahu podle něj nepřipadají ani trestné činy proti úředním osobám, protože ty jsou vázané na násilí. „Hrad to neměl zveřejňovat a Macinka neměl nic psát,“ shrnul svůj názor advokát.
„Naprosto katastrofální tah“
Prezidentem Rady evropských advokátních komor Antonín Mokrý má za to, že je správné, že byly zprávy poskytnuty policii k prošetření.
„Zdráhám se sám usuzovat, zda-li se skutečně jedná o pokus vydírání nebo nikoliv ve smyslu trestního zákoníku. To nejsem schopen posoudit. Každopádně z hlediska morálního a politického je to naprosto katastrofální tah, který Macinka předvedl,“ uvedl pro iDNES.cz Mokrý.
Jak to bude posouzeno policií, se podle něj uvidí. Policie podle jeho slov nyní usoudí, zda je to trestně stíhatelné.
Macinkova slova jsou nešťastná, určitě nejde o vydírání, řekl Babiš
„Jsou tam některá prohlášení, která by navazovala na určitou možnost toho, že tam je vyhrožováno jakousi ujmou, ale ne přesně specifikovanou. Což skutková podstata trestného činu vydírání předpokládá. Například z verbálního projevu musí vyplývat slovy zákona nějaká těžká újma. Není specifikováno jaká, zda fyzická nebo morální či politická,“ řekl dále.
„To úplně není zřetelné, byť tady by se dalo dovozovat, že tam nějaké pohnutky jsou. Je to ale skutečně spekulace. Doufám, že se to nějaké brzké době dozvíme,“ doplnil.
„Spálím mosty“
Macinka ve zprávách napsal, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“.
Pavel podle něj může získat klid, když bude Filip Turek na ministerstvu životního prostředí. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl a doplnil, že má podporu jak premiéra Andreje Babiše (ANO), tak hnutí SPD.
Prezident na úterní mimořádné tiskové konferenci sdělil, že podá podnět bezpečnostním složkám a že také postoupí zprávy právníkům k posouzení, zda nenaplňují skutkovou podstatu trestného činu vydírání.