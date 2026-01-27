Macinka neměl nic psát, vydírání to ale není, hodnotí právníci jeho SMS Hradu

,
  15:46
Právníci se nedomnívají, že by se Petr Macinka textovými zprávami zaslanými prezidentovi Petru Pavlovi dopustil vydírání. „Text je řekněme neuctivý ale, že by tam bylo něco, co by svědčilo o záměru vyhrožovat někomu, že mu způsobí nějakou vážnou újmu, tak to jsem z toho nevyrozuměl,“ řekl pro iDNES.cz například právník Tomáš Sokol. Podobná slova volili i další.
Ministr Petr Macinka

Ministr Petr Macinka | foto:  Petr Topič, MAFRA

Ministr Petr Macinka
Ministr Petr Macinka
Ministr Petr Macinka
Ministr Petr Macinka
20 fotografií

Policie v úterý odpoledne potvrdila, že obdržela oficiální podnět k prošetření obsahu textových zpráv od kanceláře prezidenta republiky. Podle Sokola nyní policie pravděpodobně vyslechne ministra Macinku.

Policie potvrdila, že obdržela podnět ohledně možného vydírání prezidenta Macinkou

„Vyslechne ho, co tím myslel. On řekne, že tím myslel nějaké pravděpodobně politické kroky vůči panu prezidentovi a tím to asi skončí,“ podotkl právník Sokol.

Musí být zřejmé, že jde o něco nezákonného

„Nepředpokládám, že by se pan ministr Macinka přiznal k tomu, když tam píše o nějakých vážných následcích, že tím mínil, že panu prezidentovi zapálí Hradčany. To asi ne,“ doplnil právník.

Podle něj by vydírání ze zpráv muselo být zřejmé. „Nemusí být – až přijdu nebo jestli to neuděláte, tak vás zabiju. Z kontextu ale musí být zřejmé, že jde o něco nezákonného nebo vyvolává následek,“ podotkl Sokol s tím, že z daných zpráv to zřejmé není.

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

„Takže nevidím důvod, proč tam domýšlet něco, co tam není,“ doplnil Sokol. Kdyby to podle něj vyslovil nějaký známý násilník, o kterém by bylo známo, že má za sebou již nějaké fyzické ataky vůči lidem či by řekl, že provede to samé, co jiným, tak je to jiné.

„Musí být z kontextu celého děje zřejmé, že tam něco takového hrozí. Tady asi nic takového nehrozí,“ vysvětlil dále Sokol. Podle něj jde v daném případě o politický rozkol. „Nevidím tam žádný trestně právní kontext,“ doplnil Sokol

„Nemyslím si, že by orgány činné v trestním řízení v tom nalezly něco, co by se dalo kvalifikovat jako nějaký trestný čin, ať už vydírání nebo vyhrožování,“ řekl rovněž Sokol.

„Tahle válka nemá vítězů“

Podobně to vidí advokát Jaroslav Ortman. „Podle mě nejde o trestný čin vydírání, protože ministr nevyhrožuje násilím ani pohrůžkou násilí,“ řekl Ortman.

Pozastavil se i nad tím, že Hrad Macinkovy zprávy zveřejnil. „Že ta zpráva je vůči hlavě státu nevhodná, je naprosto evidentní. Zveřejnění této zprávy Kanceláří prezidenta republiky je silné kafe a vztahy to ještě zhorší. Tahle válka nemá vítězů, ale na trestní stíhání to není,“ uvedl poté, co se s obsahem ministrových zpráv seznámil.

Prezident se nebývale naštval, tohle je válka Motoristů s Hradem, říká politolog

V úvahu podle něj nepřipadají ani trestné činy proti úředním osobám, protože ty jsou vázané na násilí. „Hrad to neměl zveřejňovat a Macinka neměl nic psát,“ shrnul svůj názor advokát.

„Naprosto katastrofální tah“

Prezidentem Rady evropských advokátních komor Antonín Mokrý má za to, že je správné, že byly zprávy poskytnuty policii k prošetření.

„Zdráhám se sám usuzovat, zda-li se skutečně jedná o pokus vydírání nebo nikoliv ve smyslu trestního zákoníku. To nejsem schopen posoudit. Každopádně z hlediska morálního a politického je to naprosto katastrofální tah, který Macinka předvedl,“ uvedl pro iDNES.cz Mokrý.

Jak to bude posouzeno policií, se podle něj uvidí. Policie podle jeho slov nyní usoudí, zda je to trestně stíhatelné.

Macinkova slova jsou nešťastná, určitě nejde o vydírání, řekl Babiš

„Jsou tam některá prohlášení, která by navazovala na určitou možnost toho, že tam je vyhrožováno jakousi ujmou, ale ne přesně specifikovanou. Což skutková podstata trestného činu vydírání předpokládá. Například z verbálního projevu musí vyplývat slovy zákona nějaká těžká újma. Není specifikováno jaká, zda fyzická nebo morální či politická,“ řekl dále.

„To úplně není zřetelné, byť tady by se dalo dovozovat, že tam nějaké pohnutky jsou. Je to ale skutečně spekulace. Doufám, že se to nějaké brzké době dozvíme,“ doplnil.

„Spálím mosty“

Macinka ve zprávách napsal, že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“.

Pavel podle něj může získat klid, když bude Filip Turek na ministerstvu životního prostředí. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ uvedl a doplnil, že má podporu jak premiéra Andreje Babiše (ANO), tak hnutí SPD.

Prezident na úterní mimořádné tiskové konferenci sdělil, že podá podnět bezpečnostním složkám a že také postoupí zprávy právníkům k posouzení, zda nenaplňují skutkovou podstatu trestného činu vydírání.

Vstoupit do diskuse (30 příspěvků)

Nejčtenější

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Přímý přenos
Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

Sesuv půdy polyká sicilské město, domy a auta se řítily do obrovské trhliny

Letecký snímek pořízený dronem zachycuje místo sesuvu půdy v Niscemi v...

Záběry, ze kterých mrazí. Rozsáhlý sesuv půdy v sicilském městě Niscemi si v pondělí vyžádal evakuaci přibližně tisíce obyvatel. Sesuv, jejž vyvolaly vydatné deště, začal v neděli odpoledne, kvůli...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Macinka chce znemožnit Pavlovi jet na summit NATO. Vyjednávám, nevydírám, říká

Přímý přenos
Ministr zahraničí na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s...

Ministr zahraničí Petr Macinka chce znemožnit prezidentovi Petru Pavlovi vést českou delegaci na summitu NATO. Pavel zveřejnil zprávy, v nichž ho Macinka varuje, že pokud nejmenuje Filipa Turka...

27. ledna 2026  14:35,  aktualizováno  16:41

Pavel je přecitlivělý, přitom má brutální komunistickou minulost, reagoval Turek

Prezident Petr Pavel a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek

Poslanec a čestný prezident Motoristů sobě Filip Turek obvinil prezidenta Petra Pavla ze „zpravodajských praktik“. Chování hlavy státu prý nepříjemně zavání bývalým režimem, dodal stále neúspěšný...

27. ledna 2026  16:39

Na Ukrajincích vydělala VZP více než 10,5 miliardy, teď se o ně má rozdělit

Přímý přenos
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch před hlasováním o důvěře vládě (13. ledna...

Od února 2022, kdy začala celoplošná ruská agrese vůči Ukrajině, která vyhnala ze země miliony Ukrajinců, vydělala největší česká zdravotní pojišťovna VZP do října loňského roku na běžencích, jichž...

27. ledna 2026  5:31,  aktualizováno  16:38

Macinka se mě pokouší vydírat, oznámil prezident. Zprávy od něj zveřejnil

Přímý přenos
Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...

Na politické scéně vybuchla bomba. Prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat...

27. ledna 2026  12:30,  aktualizováno  16:30

Chlapec je po úrazu v Krkonoších dál ve vážném stavu, svědci srážku vylučují

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy (5. ledna 2025)

Mladý lyžař, vážně zraněný minulou středu na sjezdovce v Krkonoších, si pravděpodobně způsobil úraz sám. Po nehodě na Pomezních Boudách se v médiích spekulovalo, že dítě skončilo v lese po srážce s...

27. ledna 2026  16:19

RECENZE: Animovaný E.T. - Mimozemšťan se jmenuje Arco a míří na Oscary

70 %
Z filmu Arco

Evropskou filmovou cenu v animované kategorii už vyhrál, nyní si francouzský Arco připsal i nominaci na Oscara a do českých kin vnesl rodinný žánr na pomezí sci-fi a pohádky. Ugo Bienvenu jako...

27. ledna 2026  16:16

Boeing vykázal rekordní tržby, po letech konečně zaznamenal zisk

Boeing 737 MAX na mezinárodním leteckém veletrhu ve Farnborough (20. července...

Americký výrobce letecké techniky Boeing loni poprvé od roku 2018 dosáhl čistého zisku. Ten činil 2,24 miliardy dolarů (45,6 miliardy Kč) po předloňské ztrátě 11,83 miliardy dolarů, uvedla firma ve...

27. ledna 2026  16:13

Smyšlená střelba ve škole. Učitel zůstává v nemocnici, placení výjezdu zváží soud

Desítky policistů zasahují na pražském Žižkově u hlášené střelby ve škole. (23....

Učitel, který v pátek vyvolal planý poplach informací o střelbě ve škole v Roháčově ulici na Žižkově, zůstává v nemocnici. Lékaři nadále posuzují jeho psychický stav. Podle dosavadních zjištění...

26. ledna 2026  15:54,  aktualizováno  27. 1. 16:01

Růst pardubického fotbalu podpoří hlavní partner Synthesia, sníží i cenu vstupenek

Růst pardubického fotbalu hodlá podpořit Synthesia. (27. ledna 2026)

Společnost Synthesia Nitrocellulose se stala generálním partnerem FK Pardubice. Silná firma tak hodlá dávat desítky milionů ročně do klubu, který se z jasného aspiranta na sestup v krátké době...

27. ledna 2026  15:48

Macinka neměl nic psát, vydírání to ale není, hodnotí právníci jeho SMS Hradu

Tisková konference po jednání vlády. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka....

Právníci se nedomnívají, že by se Petr Macinka textovými zprávami zaslanými prezidentovi Petru Pavlovi dopustil vydírání. „Text je řekněme neuctivý ale, že by tam bylo něco, co by svědčilo o záměru...

27. ledna 2026  15:46

Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova
Otestujte NUKO® Carboxy Therapy v pohodlí domova

Hydratovaná, projasněná a mladistvá pleť bez jehel a bolesti? Přesně to slibuje NUKO® Carboxy Therapy, korejská neinvazivní karboxyterapie pro...

Jedinečný přístroj v pražské nemocnici. Nový ozařovač zaměří nádor extrémně přesně

Ve VFN Praha byl představen nový ozařovač Radixact, který umožňuje efektivnější...

Novinka v onkologické léčbě, ozařovač Radixact X9, umí zacílit nádor na milimetry a šetří tak okolní zdravé tkáně, což je klíčové především u nádorů v oblasti hrudníku a břicha. Jako jediná nejen v...

27. ledna 2026  15:43

Ludvík je na postu referenta už od února. Není to pracovní pozice, zní z Motola

Obvodní soud pro Prahu 5 zamítl žádost bývalého ředitele motolské nemocnice...

Bývalý ředitel Miloslav Ludvík, kterého policie viní z korupce, v nemocnici v současné době na žádné pracovní pozici nepůsobí, uvedla Fakultní nemocnice Motol a Homolka (FNMH). Na pozici odborného...

27. ledna 2026  15:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.