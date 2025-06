10:00

Osobu pana Jiřikovského nelze považovat za důvěryhodnou. Kryptoměny, které má v úmyslu darovat státu, má ve své dispozici pouze proto, že se policie nedokázala dostat do zabavených počítačů. Přijetí bitcoinového daru by mohlo sloužit k legalizaci kryptoměny na této elektronice. To jsou klíčové pasáže dosud utajovaného varování právníků ministerstva financí.