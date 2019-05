Do právních sporů jdou častěji muži. Ženy se víc angažují v boji o dědictví

Podle výsledku průzkumu, který provedla agentura IPSOS pro společnost D.A.S. na tisíci respondentů, volí 57 procent Čechů v právních sporech pomoc právníka. Častěji své spory s pomocí právníka řeší ale ženy. Naopak muži, kteří se do právního sporu dostávají častěji, právníka vyhledávají v 52 procentech případů.



Rozdíly v řešení sporů se dotýkají také geografického členění Česka. Zatímco v Praze právní spor řešilo 28 procent Čechů, v Jihočeském kraji je číslo téměř dvojnásobné.

Typický představitel v právním sporu je člověk se základním vzděláním. S rostoucím vzděláním počet právních sporů klesá. Nejčastěji končí lidé ve sporu kvůli rodinným důvodům, zejména dědictví. Dále pak kvůli úrazu či problémům v zaměstnání. U vysokoškolsky vzdělaných lidí jsou spory spojené nejčastěji s řízením vozidla.

Ve věku od 18 do 26 let se lidé nejvíce soudí kvůli úrazům. S rostoucím věkem se soudní spory přesouvají k tématům, jako je rodina nebo dědické řízení. Ve věku od 45 do 53 let se také výrazněji lidé soudí kvůli zaměstnání. Procento lidí, kteří už někdy využili právních služeb, přirozeně stoupá s věkem, neboť mají s časem více příležitostí, kdy jich využít.

„Jak však ukazují výsledky průzkumu, také u skupiny nejmladších do 26 let má tuto zkušenost více než polovina (52 procent pozn. red.) dotázaných, což rozhodně není málo. Dílčí zajímavostí pak je, že téměř 48 procent respondentů uvažuje o využití pojištění právní ochrany,“ doplnila generální ředitelka společnosti D.A.S. Jitka Chizzola.



Průzkum také ukázal, že třetina Čechů netuší, kolik právní služby stojí. Neznalost cen připouští nejvíce starší lidé ve věku nad 50 let. Třetina z nich netuší, kolik hodina s právníkem stojí. Téměř 60 procent dotázaných ve věku nad 50 let uvedlo, že by si kvůli ceně právníka nenajali, i kdyby se v právním sporu ocitli.

„Jak se prokázalo, ještě o něco větší strach z ceny mají také lidé, kteří nikdy právní spor neřešili. Téměř dvě třetiny z nich uvedly, že by si právníka kvůli obavě z vysokých cen nenajaly, což je do značné míry způsobeno právě nedostatkem informací,“ doplnila Chizzola.