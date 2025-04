Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Kvůli porušení pravidel, která upravují zadávání veřejných zakázek, podle auditu nebude možné proplatit celkovou částku z Národního plánu obnovy (NPO).

„Právní audit je v pracovní verzi tak, aby byl připomínkován ve standardním připomínkovém řízení a bude představen veřejnosti ve čtvrtek ráno. Technická část je zadána s termínem dodání na konci dubna. Tu budeme prezentovat, až ji dostaneme,“ řekl v týdnu novinářům ministr Kulhánek.

Vypracování nabralo zpoždění

O výsledcích právního auditu mělo být jasno na začátku roku, kvůli nutnosti prostudovat velké množství materiálů ale jeho vypracování nabralo zpoždění. O zhotovení technické části se ještě v lednu nepřihlásil žádný odpovídající kandidát.

Účelem auditu na ministerstvu pro místní rozvoj je komplexní přezkum přípravy digitalizace stavebního řízení, včetně analýzy relevantních zadávacích řízení, uzavřených smluv, jejich plnění a dopadů na čerpání dotací. Část auditu týkající se právní problematiky dělají advokátní kanceláře PORTOS a MT Legal.

Ministerstvo mělo podle auditorů začít s výběrem firem na zřízení systémů digitalizace dříve. Bylo totiž zjevné, že se práce na digitalizaci nestihnou. Vzhledem k nesplnění některých milníků je podle auditorů ve hře i možnost sankce ze strany Evropské komise. Její výši nelze jednoduše stanovit, horní hranice by ale mohla být podle auditorů až 13,7 miliardy korun.

Nebyly obsazené některé klíčové pozice

Podle zprávy ale také neexistoval analytický tým ministerstva, který by nový systém zkoumal. Zároveň nebyly obsazené některé klíčové pozice nutné pro vznik takto komplexního systému, což ministerstvo nijak nezdůvodnilo. Při zadávání zakázky také resort nedodržel nejvýhodnější a legální varianty dalšího postupu.

Audit v tomto směru dal například za pravdu dřívějšímu rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, podle kterého byla část zadání zakázky zahájena neoprávněně.

S digitálními systémy stavebního řízení mají úředníci i stavebníci problémy od jejich spuštění v červenci roku 2024. Na podzim premiér Petr Fiala (ODS) kvůli nedostatečně funkční digitalizaci navrhl odvolání tehdejšího ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti), což nakonec vyústilo v odchod Pirátů z vládní koalice. Vláda po Bartošově odvolání rozhodla, že v dalším vývoji systému nebude pokračovat. Vypsala na něj novou zakázku.

Kompletní a otestovaný nový systém digitalizace stavebního řízení by měl být hotový do roku 2028. Do té doby bude platit přechodné období, ve kterém budou stavební úřady moci souběžně využívat původní lokální systémy a nové digitální systémy stavebního řízení.