ANO a SPD opět dávají vládě košem, odmítají jít na schůzku o pobytu cizinců

„Hnutí SPD prosazuje nulovou toleranci nelegální migrace, což je v přímém rozporu s vládou prosazovanými záměry,“ oznámila mluvčí SPD Lenka Čejková, že se kvůli tomu nikdo z hnutí jednání s Rakušanem nezúčastní.

Předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Alena Schillerová poslala už minulý týden ministrovi dopis, v němž uvedla, že vládě jde o přímou implementaci migračního paktu bez mandátu většiny veřejnosti a bez reálné diskuse v parlamentu.

„Jediným obsahem vámi navrhovaného jednání by mohla být snaha přesvědčit naše zástupce, abychom návrh podpořili ve zrychleném režimu. To však absolutně nepřichází v úvahu, protože k němu máme řadu závažných připomínek,“ napsala Schillerová.

„Z mé strany je to upřímně míněná snaha přizvat opozici k řešení nelegální migrace, kterou shodně považujeme za velkou hrozbu pro Česko. Nerozumím tomu, proč se ANO nechce podílet na tvorbě opatření, jako je detence nelegálních migrantů na pražském letišti, kontrola jejich totožnosti s využitím mobilu nebo odepření azylu těm, kdo porušili zákon,“ reagoval Rakušan. Vláda schválila novelu v podobě poslaneckého návrhu na začátku dubna.

V neděli v Otázkách Václava Moravce v České televizi ministr Rakušan řekl, že novelu azylového zákona s nastavením pravidel migrace by měla Sněmovna stihnout přijmout v tomto volebním období. Normu by měla projednat do konce června. Vládní koalice má na tom dohodu. Podle Rakušana se někteří rozhodli spíš strašit, než aby problémy řešili.