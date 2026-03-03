TOP 09 navrhne zvýšit výdaje na obranu, ODS usnesení na podporu USA a Izraele

Strana chce také vrátit 21 miliard korun resortu obrany, kterému je oproti původnímu návrhu minulé vlády Petra Fialy vzala nová vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě.
TOP 09 to neúspěšně prosazovala už při jednání rozpočtového výboru.
Havel řekl, že navrhne jednat ve Sněmovně o usnesení k dění na Blízkém východě. USA a Izrael v sobotu zahájily vojenskou akci proti Íránu.
„Na jednání Poslanecké sněmovny předložíme usnesení na podporu Izraele a USA a k odsouzení íránských útoků,“ oznámil v pondělí bývalý ministr zahraničí, člen poslaneckého klubu Pirátů Jan Lipavský.
Rozdílný postoj Babiše a Okamury k útoku USA a Izraele proti Íránu
„Pravděpodobně k tomu naši spojenci určitě měli nějaký zásadní důvod,“ řekl premiér k útoku Američanů a Izraele vůči teokratickému režimu Íránu. „Podporovali terorismus všude ve světě,“ řekl Babiš o íránském režimu. Je podle něj důležité, aby válka skončila co nejdříve.
Útok Spojených států a Izraele na Írán podle předsedy Sněmovny a hnutí SPD Tomia Okamury zvyšuje riziko destabilizace a násilí nejen na Blízkém východě i riziko masové migrace do Evropy a energetické krize. „Oslabuje a porušuje mezinárodní řád,“ řekl Okamura. Útok USA a Izraele je podle něj v rozporu s Chartou OSN.