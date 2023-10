Levice v Česku stárne a vymírá, mladí volí střed a pravici, zjistil průzkum

Levice v posledních letech ztrácí na popularitě. Podle dat získaných v letním výzkumu sociologa Jana Červenky z CVVM vyplývá, že do levé části politického spektra se zařadili především respondenti starší 65 let, k levici se hlásí více než třetina z nich.

U mladších lidí je podíl výrazně nižší, ve skupině do 39 let se na levou stranu zařadila jen necelá pětina. Naopak sebezařazení do pravé části škály je z hlediska věku relativně silnější - více než poloviční - v kategorii 20 až 29 let.

V podrobnější analýze sociolog Červenka píše, že sebezařazení na levopravé škále politické orientace se nejvýrazněji odlišuje podle stranických preferencí. „Převážně do levé části spektra se řadí voliči KSČM a ČSSD. Poněkud ambivalentně vyznívá sebezařazení voličů SPD a ANO.“

Kam sami sebe na pravo-levé škále řadíte? celkem hlasů: 123 Levice 7 %(9 hlasů) Levý střed 8 %(10 hlasů) Střed 3 %(4 hlasů) Pravý střed 21 %(26 hlasů) Pravice 60 %(74 hlasů) Nevím 0 %(0 hlasů)

„Ti jsou prakticky vyrovnaně zastoupeni v levé i pravé části spektra, přičemž mezi voliči ANO je i poměrně vysoké zastoupení středu, které je u SPD naopak nižší. Výrazně pravicově orientováni jsou pak především příznivci koalice SPOLU sdružující ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, v menší míře pravicová orientace převládá i u těch, kdo preferují STAN či Piráty“ vysvětluje Červenka.

Sociolog zjistil i to, že výrazné rozdíly se objevily i z hlediska pohlaví. Muži se často řadili na vyhraněnou pravici, ženy většinou volily pravý nebo levý střed.

Pravicová politická orientace překročila ve výzkumu CVVM 40 procent poprvé od roku 2007. Levá strana v preferencích českých voličů převažovala zejména v letech 2012 a 2013.