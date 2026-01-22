Když jste byl na sklonku roku 2024 naposledy v Praze, měli jsme vládu, která silně podporovala Izrael.Teď jste se setkal s novým premiérem Andrejem Babišem a novým ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Řekl byste, že se postoj české vlády nějak změnil?
Ne. Myslím, že v České republice existuje dlouhá tradice přátelství s Izraelem. To se projevuje nejen v postojích politického vedení země, ale i mezi obyčejnými lidmi. Programové prohlášení nové vlády hovoří o důležitosti rozvíjení přátelských vztahů mezi Českou republikou a Izraelem, což velmi oceňujeme. Můj dojem ze setkání s premiérem Babišem, kterého známe už z dřívějška, je ten, že jeho vláda bude k Izraeli opět velmi přátelská. Rádi bychom teď naše vzájemné vztahy pozvedli na novou úroveň.
Pokud Írán z jakéhokoli důvodu napadne Izrael, tak na kroky šíleného íránského režimu odpovíme nepředstavitelným způsobem.