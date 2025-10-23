Přátelé a příznivci si připomenou Danu Drábovou. Zveřejnili dojemné video

Vzpomínkový večer pořádají organizace Dárek pro Putina, Post Bellum a Havloids Memorial Club, zazní vzpomínky na uznávanou odbornici na jadernou energetiku a výraznou osobnost veřejného života. Vystoupení doprovodí i hudební program.
Iniciativa Dárek pro Putina na sociální síti X zveřejnila video složené z fotografií pořízených v průběhu života Dany Drábové.
Jaderná fyzička zemřela po vážné nemoci 6. října. Bylo jí 64 let. Veřejný pohřeb si nepřála, vzpomínkovou akci organizace pořádají po dohodě s její rodinou. Příznivce organizátoři požádali, aby nenosili květiny či jiné dary, ale místo toho podpořili některou z organizací, které se věnují pomoci samoživitelkám či Ukrajině. Vstup na akci je zdarma, účastníci se museli předem registrovat.
Tento týden iniciativa Dárek pro Putina vyhlásila sbírku na raketu s plochou dráhou letu pojmenovanou po Daně Drábové. Zbraň je schopná zasáhnout Moskvu i Petrohrad.
Podle zakladatele projektu Martina Ondráčka vyvolalo jméno populární jaderné inženýrky mimořádnou vlnu solidarity. Spolek vybírá 12,5 milionů korun. „Vyčítám si, že jsem to neudělal za jejího života,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Ondráček.
Raketa nese jméno Drábové. Proč jsem sbírku nevyhlásil dřív? vyčítá si šéf spolku
Drábová se angažovala také v komunální politice nebo v podpoře Ukrajiny po napadení Ruskem v únoru 2022. V čele Státního úřadu pro jadernou bezpečnost stála víc než čtvrtstoletí, od roku 1999.
Žádný jiný státní úředník tak dlouho v tak vysoké funkci v polistopadové historii nevydržel. Předloni v listopadu ji vláda jmenovala do funkce na dalších pět let. Nyní hledá jejího nástupce, vyhlásila výběrové řízení.