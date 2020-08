Česko jako pračka peněz. Desítky miliard z Východu protečou zemí a mizí

Je to často záležitost jen pár hodin. Na účtu v české bance, který si teprve nedávno zřídila tuzemská společnost, přistane částka v přepočtu v milionech korun z Ruska nebo jiné země bývalého SSSR. Už další den však putuje za hranice. Na Seychely nebo do Panamy nebo jiné podobné destinace. Zjednodušeně řečeno – do bezpečí. Mimo dosah české policie, která by se mohla ptát, odkud se vzaly.