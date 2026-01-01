Dostatek sil i odvahy říkat „ne“. Politici a osobnosti přejí čtenářům iDNES.cz

Petr Pavel, prezident
Vážení spoluobčané, přeji vám do nového roku především pevné zdraví, osobní pohodu a dostatek času na to, co považujete za skutečně důležité. Nikdo z nás nemůže s jistotou říci, co nadcházející rok přinese. Často vkládáme naděje do toho, že bude lepší než ten předchozí. Někdy však postačí, když jej prožijeme ve zdraví, v míru, v blízkosti těch, na kterých nám záleží, a v materiální i lidské jistotě.
Vnímám, že v naší společnosti sílí obavy z budoucnosti, a to především v souvislosti s bezpečnostní situací v Evropě i ve světě. Mohu vám slíbit, že udělám vše, co bude v mých silách a možnostech, abychom Českou republiku udrželi jako bezpečnou, stabilní a sebevědomou zemi schopnou čelit výzvám. Nedovolte ale prosím obavám či strachu, aby vám vzaly radost ze života. Právě víra v hodnoty, na kterých naše společnost stojí, a vzájemná soudržnost jsou tím, co nám umožní obstát i v obtížných chvílích a společně překonat vše, co může nový rok přinést.