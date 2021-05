Praktici: Vakcíny od Moderny opět nepřišly, AstraZeneca leží v lednici

„S praktiky jsme dnes systémově vyřešili problém spolupráce. Byla podepsaná smlouva s distributorem vakcíny Moderna, praktici budou od příštího čtvrtka dostávat vakcíny napřímo,“ oznámil v první polovině května Babiš. Dodal, že do prázdnin doputuje do ordinací na půl milionu dávek této očkovací látky, to by mělo vakcinaci u praktiků zrychlit.