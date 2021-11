Praktici: Očkujme místo žádostí o zbrojní průkazy či posouzení závislosti

V současné době mají v ordinacích praktických lékařů nejvíc práce s podáváním třetí dávky vakcíny proti covidu-19.

„Do očkování se dosud zapojilo již 2 800 ordinací praktických lékařů, které v minulém týdnu podaly více než 82 tisíc dávek. Počet zapojených ordinací stabilně narůstá a intenzivně pracujeme na tom, aby se jich zapojilo ještě více,“ říká národní koordinátor Sdružení praktických lékařů (SPL) ČR Jakub Uher.

Ten upozornil, že jen během tohoto týdne praktici aplikují rekordních 100 tisíc dávek, z nichž bude většina právě těch posilovacích.

Práci jim však komplikuje velké množství administrativy. „I v době covidové epidemie musíme dál vykonávat závodní prohlídky nebo k nim sepisovat výpisy z dokumentace. Také se musíme zabývat činností pro Českou správu sociálního zabezpečení, to znamená řešit obvyklou agendu invalidních důchodů, posuzování závislosti nebo ZTP. Nevyhneme se ani vyšetřením k posouzení zdravotní způsobilosti pro řízení motorových vozidel u seniorů nebo pro zbrojní průkazy,“ vysvětluje Petr Šonka, předseda SPL ČR.

U všech těchto vyšetření navíc lékaře tlačí lhůty, za jejichž nedodržení hrozí sankce. K tomu ještě praktici testují, pečují o nemocné pacienty, řeší karantény a izolace nebo očkují proti chřipce a pneumokokům.

Podle Uhera už proto praktičtí lékaři několikrát žádali ministerstvo, aby je zbavilo zbytečné administrativy a dalších odložitelných činností. „Zatím marně,“ kritizuje Uher.

Počty nově hospitalizovaných podle stupně očkování

S tím souhlasí i Šonka: „Stačilo by k tomu rozhodnutí vlády, které by v nouzovém stavu tyto povinnosti o několik měsíců odložilo, stejně, jako se tomu stalo vloni na podzim a letos na jaře,“ vysvětluje.

Pojišťovny chtějí praktiky motivovat příplatkem

Většina praktických lékařů je proto maximálně vytížená a často pracují i přes čas. „Na rostoucí zájem o očkování posilující dávky a množství vyžadovaných činností jsme museli reagovat prodloužením ordinačních hodin. Nechceme odkládat běžnou péči jako dispenzární a preventivní prohlídky, navíc u některých chronických pacientů to ani nejde,“ komentuje situaci také Ludmila Bezdíčková, praktická lékařka z Prahy 6.

Ta si kvůli velkému množství práce musela najmout další sestru, svou ordinaci navíc plánuje kvůli očkování otevírat i v sobotu. „Tento týden očkujeme přibližně 60 pacientů, na následující máme objednáno zhruba 100, možná zvládneme i trochu více,“ říká lékařka.

Pomoc s nadměrnou byrokracií přitom už požadoval také kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek za TOP 09. „Praktičtí lékaři by měli mít povinnost očkovat proti covidu a po dobu trvání nouzového stavu by měli být vyvázáni ze všech zbytných, především administrativních, povinností tak, aby se mohli soustředit na očkování a včasnou léčbu pacientů s covidem,“ uvedl Válek v neděli pro iDNES.cz.

Sedmidenní incidence neočkovaných a očkovaných

V současné době odhadem očkují jen dvě třetiny praktických lékařů. Proto by měl být podle Válka každý praktický lékař, který očkuje, motivován příplatkem u každé první dávky a každé posilující třetí dávky, a to bez ohledu na to, jestli očkuje pacienta, který je u něj registrován, či nikoliv.

S tím by měla pomoc zdravotní pojišťovna. „Ta má dost nástrojů na to, aby mixem pozitivní motivace a tlaku praktické lékaře k očkování přesvědčila,“ řekl iDNES.cz Šonka. Podle mluvčí VZP Viktorie Plívové se o tom již diskutuje.

Na sociálních sítích se objevují příspěvky, kdy si lidé stěžují, že je nechtěl ošetřit lékař, neboť nebyli očkováni proti covidu. Podle České lékařské komory však doktor musí svého pacienta ošetřit bez ohledu na očkování. Šonka iDNES.cz upozornil, že takové chování by nebylo v pořádku. Lékař může pacienta odmítnout jen z kapacitních důvodů.

Přírůstek pacientů s covid-19 za sedm dní v krajích 2000 Hlavní město Praha absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 15091 1139,6 Případů 29. 11. 2124 18351,4 Aktivních případů: 58229 4397,0 Mrtvých 2726 205,8 Středočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 15320 1106,0 Případů 29. 11. 2098 20540,4 Aktivních případů: 54323 3921,8 Mrtvých 3383 244,2 Jihočeský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 8538 1325,6 Případů 29. 11. 1247 20134,7 Aktivních případů: 30764 4776,4 Mrtvých 2037 316,3 Plzeňský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5660 959,5 Případů 29. 11. 681 20536,9 Aktivních případů: 24420 4139,7 Mrtvých 1875 317,9 Karlovarský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 1366 463,6 Případů 29. 11. 144 16942,0 Aktivních případů: 5275 1790,2 Mrtvých 1436 487,3 Ústecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7877 959,5 Případů 29. 11. 1252 17826,9 Aktivních případů: 25290 3080,5 Mrtvých 2502 304,8 Liberecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 4265 961,3 Případů 29. 11. 524 20880,8 Aktivních případů: 11368 2562,1 Mrtvých 1285 289,6 Královéhradecký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5386 976,3 Případů 29. 11. 732 21730,0 Aktivních případů: 15869 2876,7 Mrtvých 1733 314,2 Pardubický kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 7048 1348,5 Případů 29. 11. 1064 21986,9 Aktivních případů: 22954 4391,7 Mrtvých 1428 273,2 Kraj Vysočina absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 5970 1171,0 Případů 29. 11. 588 19196,3 Aktivních případů: 18633 3654,9 Mrtvých 1372 269,1 Jihomoravský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 17532 1470,8 Případů 29. 11. 2651 18366,6 Aktivních případů: 65716 5513,1 Mrtvých 3365 282,3 Olomoucký kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 10878 1721,2 Případů 29. 11. 1332 20802,0 Aktivních případů: 38832 6144,2 Mrtvých 1689 267,2 Zlínský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 9112 1296,2 Případů 29. 11. 881 17264,6 Aktivních případů: 29752 4232,3 Mrtvých 1597 227,2 Moravskoslezský kraj absolutně na 100 tisíc Za sedm dní: 17184 1431,4 Případů 29. 11. 2271 20176,4 Aktivních případů: 65271 5436,8 Mrtvých 3495 291,1 Zdroj: Otevřená data ÚZIS. Mapa je obarvena podle sedmidenního přírůstku případů na 100 tisíc obyvatel v daném okrese.

Kraje žádají, aby se do očkování proti koronaviru více zapojili praktičtí lékaři. Asociace krajů ČR k tomu proto vyzývá ministerstvo zdravotnictví. Jednou z cest, jak praktické lékaře více zapojit, je možná úprava úhrad od zdravotních pojišťoven, řekl ČTK předseda rady asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba z ODS.

„Není možné, aby stát stále na jeden segment, který představují nemocnice, neustále tlačil formou nařízení, příkazů a nouzových stavů. A na druhé straně zde byl segment praktických lékařů, za kterými se chodí jen s žádostmi a prosbami. Velmi si vážím praktických lékařů a cením si, pokud se zapojili do očkování, za což jim moc děkuji. Ale opakuji, že není možné, aby stát v tomto směru nenašel nástroje, jak jich do očkování zapojit ještě více,“ řekl Kuba.