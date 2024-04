Gorilák Kisumu se v pražské zoo činí. Narodil se mu letos už druhý potomek

Třicetiletá samice Kijivu přivedla potomka na svět v noci na čtvrtek. „Je to tak, Mobi má sourozence! Kijivu před chvílí porodila,“ uvedl v 01:10 ředitel zoo.

Kijivu je babičkou gorilí samice Duni, které se letos 2. ledna narodil potomek pojmenovaný Mobi. Jak v případě Mobi, tak i nyní u potomka Kijivu, je otcem mláděte samec Kisumu.

Pražská zoo chová gorily nížinné od roku 1963. Prvním gorilím chovancem zahrady byl samec Titan, po němž do zoo přišla samice Nigra. První mládě se v pražské zoo narodilo 13. prosince 2004. Byla to samička Moja, která se stala prvním gorilím mládětem narozeným v zoologické zahradě v Česku. V listopadu 2011 Moja odcestovala do Španělska, kde žije v parku Cabárceno.

Zoologická zahrada, kterou zřizuje pražský magistrát, patří k nejnavštěvovanějším místům v hlavním městě. Loni ji navštívilo téměř 1,36 milionu lidí.