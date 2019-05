Pražský maraton omezí dopravu v centru, nejlepším spojením bude metro

Běžecký závod odstartuje v neděli v 9:00 ze Staroměstského náměstí a povede centrem města po obou březích Vltavy. Předpokládaný konec je kolem 16. hodiny.

Po celé trase budou policisté a městští strážníci podle aktuální situace řídit a uzavírat dopravu. „Jednotlivé úseky budou uzavřeny na nezbytně nutnou dobu a poté, co jimi proběhne poslední závodník, bude v těchto úsecích provoz opět obnoven,“ ujistil Rybanský.

Policie žádá řidiče, aby respektovali její pokyny, a pokud možno se tak centru města vyhnuli.

Kvůli běhu budou v neděli upraveny trasy řady tramvajových a autobusových linek, a to přibližně v době od 8:45 do 16:15. Úplný přehled změn zveřejnil pražský dopravní podnik na svém webu. Pro dopravu v centru města doporučuje podnik použít přednostně metro, které bude mít posílený provoz od 7:00 do 14:30.