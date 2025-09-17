Hřib měl jako člen vedení města funkci vykonávat zdarma, za pět měsíců ale dostal 280 000 korun. Podle dřívějších i aktuálního Hřibova vyjádření však šlo o částku 178 000 korun.
Hřib se stal členem představenstva PREH, přes kterou město vlastní majoritní podíl v Pražské energetice (PRE), loni v červnu. Vyplácení odměn byla podle něj chyba účtárny, na kterou ihned na následujícím jednání představenstva PREH upozornil a následně po nutných administrativních úkonech všechny peníze vrátil.
Policie se věcí zabývala několik měsíců, podle Neovlivní.cz si pražské politiky včetně Hřiba zvala k podání vysvětlení. Případ uzavřela s tím, že Hřiba podezírá z porušení zákona, věc předala městskému úřadu Prahy 10, kde má Hřib trvalé bydliště. „Mohu potvrdit, že jsme v této věci vedli trestní řízení. A případ jsme nyní předali do přestupkového řízení městskému úřadu,“ cituje server Petra Štajnce z pražské policie.
„Vzhledem k tomu, že přestupková řízení nejsou veřejná, nemůže se městská část Praha 10 k této záležitosti vyjadřovat,“ uvedl ve středu mluvčí Prahy 10 Ján Bruno Tropp.
Hřib čelil kritice zejména ze strany opozičního hnutí ANO, že nejednal ihned poté, co mu byla vyplacena první částka. Případem se zabývalo také veřejné vnitrostranické fórum Pirátů, letos v lednu ho probírali zastupitelé Prahy.
Podle předsedy dozorčí rady PRE a starosty Prahy 9 za ODS Tomáše Portlíka problém vznikl kvůli tomu, že Hřib při podpisu smlouvy o členství v představenstvu PREH zaškrtl, aby peníze chodily na jeho účet. Letos v červnu radní hlavního města schválili výměnu Hřiba v představenstvu PREH za právníka Mateje Šandora.
„Pokud někdo spáchal přestupek, tak jedině osoba, která byla odpovědná za odeslání těch odměn, což je zřejmě předseda dozorčí rady PRE Holding pan Tomáš Portlík z ODS, který bude vypovídat i u soudu v kauze Dozimetr,“ uvedl ve středu Hřib.
Doplnil, že na omyl sám upozornil a situaci řešil z vlastní iniciativy hned při první možné příležitosti na prvním jednání představenstva firmy, kam byl pozván. „Za nějaký čas poté jsem dostal číslo účtu, na které mám peníze vrátit, které byly obratem odeslány. Když jsem byl primátorem, tak se takovéto chyby nestávaly, a takový binec v tom nebyl,“ dodal.
Portlík se proti Hřibovým slovům ohradil. „Útoky pana Hřiba jsou jen zoufalý pokus zakrýt vlastní selhání. Faktem ale zůstává, že je to on, kdo pět měsíců pobíral neoprávněně 50 000 korun z městské firmy, na které neměl nárok, což musel vědět, protože funkci měl zastávat bezplatně. A je to on, kdo to nenahlásil, přestože jako veřejně činná osoba tu povinnost měl,“ uvedl.