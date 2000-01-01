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S koncem června se do Česka vrátila vlna veder. Značně trpí také Praha. Lidé v ulicích hledají únik ve stínu deštníků, u fontán i kropicích vozů. Páteční odpolední teploty v Česku vystoupí na 35 až 39 stupňů a není vyloučeno, že by se podobně jako ve čtvrtek mohly někde dostat i k 40 stupňům.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Lidé se ochlazují za kropicím vozem, kterým Správa pražského hradu ochlazuje nádvoří. (30. července 2026)
Autor: Petr Topič, MAFRA
Lidé v centru Prahy hledají různé způsoby, jak se v neúprosném horku ochladit.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Podle meteorologů způsobila vysoké teploty oblast vysokého tlaku vzduchu, kolem níž do Evropy proudí horký vzduch ze Sahary. Meteorolog Miloš Dvořák z Českého hydrometeorologického ústavu v rozhovoru pro iDNES.cz upozornil, že tyto teploty mohou na evropském kontinentu přetrvávat poměrně dlouho.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Na rozpáleném nádvoří Pražského hradu příliš stínu nenajdete. Správa Pražského hradu proto rozhodla o rozmístění kropicích vozů, u kterých se lidé mohou rychle zchladit.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Jedno z mála stinných míst na Pražském hradě, které poskytuje úkryt před slunečními paprsky.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Kropicí vozy jsou k dispozici i v ulicích centra, snímek ze Staroměstského náměstí.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Praha sestavila praktickou mapu takzvaných oáz chladu. Lidé v ní najdou přehled veřejně dostupných pítek, mlžítek, veřejně přístupných pump nebo míst vhodných ke koupání.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
O víkendu by teploty měly podle předpovědi mírně klesnout, přesto budou na mnoha místech stále tropické.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Lidé se ochlazují za kropicím vozem, kterým Správa pražského hradu ochlazuje nádvoří.
Autor: Petr Topič, MAFRA
Letenské jezírko je jedním z míst, které nabízí příjemné ochlazení poblíž centra Prahy. Navíc je veřejně dostupné a určené k rekreaci.
Autor: Petr Topič, MAFRA