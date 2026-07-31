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Eurobankovky se změní, hlasuje i veřejnost. Mezi návrhy je česká stopa
Společná evropská měna euro dozná změn. Poprvé od vzniku jeho fyzického platidla v roce 2002 se bude měnit design bankovek. Evropská centrální banka představila deset sad, mezi kterými mohou...
Co je v Itálii levnější než v Česku? Srovnali jsme regály supermarketů
Chystáte se v Itálii nakupovat? Pak se vyplatí vědět, co si tam pořídíte levněji než doma a co je naopak lepší přivézt s sebou. Prošli jsme regály italského supermarketu od brambůrek přes ryby až po...
Při nehodě v Libni zemřel člověk, motorkáři život zachránil policista
Při dopravní nehodě v Zenklově ulici v pražské Libni zemřel jeden člověk. Na místě se srazily motocykl, osobní automobil a tramvaj, která po nehodě vykolejila. Provoz v ulici byl obnoven kolem 8....
Vysychající Dunaj odhaluje vraky z války i nevybuchlou munici. Hladina je na rekordu
Silné sucho a mimořádné vlny veder v Evropě srazily hladinu Dunaje na historická minima. Z řeky se vynořují desítky let staré vraky lodí, nevybuchlá válečná munice i archeologické nálezy. Nízký stav...
V sobotu přijde změna, slibuje předpověď. Mapa ukazuje, kde bude pršet
Vlna veder si dá v Česku v sobotu malou pauzu, aby na začátku příštího týdne opět udeřila. Zatímco v pátek bude vrcholit příliv mimořádně teplého vzduchu od jihozápadu a odpolední teploty se budou...
Rusko pokračuje v útocích na Kyjev, v noci zemřelo nejméně devět lidí
Ruský noční útok balistickými střelami na Kyjev si podle ukrajinských záchranných složek vyžádal nejméně devět mrtvých a 23 zraněných, zatímco Rusko v posledních týdnech zesiluje údery proti nimž...
Ze studentů se stali vojáci, jejich výcvik ukončila slavnostní přísaha
Pro tisícovky středoškoláků vyvrcholilo 31. července čtyřtýdenní dobrovolné vojenské cvičení slavnostní přísahou u deseti posádek české armády včetně té opavské. Studenti při náročném výcviku získali...
Polsko se obrací proti Ukrajincům. Zášť živí politika, stopy vedou i do Ruska
V Polsku přibývá útoků na Ukrajince – od slovních urážek až po fyzické násilí. Odborníci varují, že protiukrajinské nálady přiživují dezinformace i ruské vlivové operace. Uprchlíci se ale stávají...
Nejdražší samota je v Praze. Ani nejvyšší mzdy často nestačí na vlastní nájem
Život o samotě vychází v českém hlavním městě nejdráž ze všech krajů. Přestože zde zaměstnanci pobírají nejvyšší mzdy, většinu příjmu jednotlivcům pohltí bydlení. Po nájmu a energiích jim podle...
Vaříme se, stěžují si pacienti nemocnic. Bojovná babička zařídila dětem klimatizaci
Zatímco lékaři radí, jak zvládat vedro, na potíže si stěžují pacienti v přehřátých nemocničních pokojích bez možnosti chlazení. Redakce oslovila desítky zařízení i ministerstvo zdravotnictví. Všichni...
V Saském Švýcarsku při bouřce zahynul člověk, tři další utrpěli vážná zranění
Při silné bouřce v Saském Švýcarsku nedaleko hranic s Českem v pátek večer zahynul jeden člověk a tři další utrpěli vážná zranění, v letním divadle v Rathenu na ně spadl strom. Informovala o tom...
Blesk přerušil provoz vlaků v Hradci. Počasí zkomplikovalo dopravu i jinde
Úder blesku přerušil v pátek večer asi na půl hodiny provoz vlaků v Hradci Králové. Bouřky a silný vítr komplikovaly dopravu i na dalších tratích v Česku. Vyplývá to z informací státní Správy...
U základny v San Diegu se zřítila stíhačka F-35B, pilot se katapultoval
U vojenské základny v San Diegu ve Spojených státech se v pátek zřítila stíhačka F-35B námořní pěchoty. Pilot se zvládl katapultovat a záchranáři ho následně převezli do nemocnice, o jeho stavu ale...
ČHMÚ vydal výstrahu s extrémním stupněm nebezpečí před teplem
Meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) vydali v pátek po desáté hodině večerní výstrahu označenou červenou barvu. V praxi to znamená extrémní stupeň nebezpečí. Výstraha je platná...
Čeští hasiči popsali náročné hašení v Řecku. Oheň šířil vítr i borové lesy
Českým hasičům vyslaným do Řecka komplikovaly hašení požárů hlavně přírodní podmínky, vítr a vegetace, ve kterých se oheň rozšiřuje rychleji než ve střední Evropě. Přestože se nikdo z nich nedostal...
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Lidé v Kyjevě protestovali i přes hrozbu ruského útoku. Chtějí zpátky Fedorova
Chtějí návrat Mychajla Fedorova na post ministra obrany nebo lepší komunikaci od vedení země. Kyjevem v pátek večer prošel protestní pochod. Akce se zúčastnily tisíce lidí, napsal server Ukrajinska...
Rusko zabavilo jehovistům desítky nemovitostí, považuje je za extremisty
Soud v ruském hlavním městě zabavil 123 nemovitostí, které patřily Svědkům Jehovovým, a převedl je na ruský stát.