Praha ustoupila. Sociální centrum pro lidi na ulici a narkomany na Andělu nebude

Centrum mělo vzniknout v Nádražní ulici, kde Praha chtěla koupit dům s byty a předělat jej na centrum. Projekt ale neměl ani potřebnou politickou shodu a náměstkyně primátora Alexandra Udženija tak v úterý oznámila, že v tuto chvíli Praha od nápadu odstupuje.

„Mrzí mě, že i přes řadu jednání a odborných podkladů se nepodařilo nalézt shodu. Věřím, že Praha jednou dospěje do bodu, kdy podobná řešení nebudou terčem emocí, ale důkazem zodpovědného přístupu k bezpečnosti a sociálním problémům,“ uvedla náměstkyně primátora Alexandra Udženija.

V Nádražní ulici mělo vzniknout centrum, jehož součástí by byla služebna městské policie a prostor, kde by lidem na ulici byla poskytována zdravotní a psychologická pomoc i krizové bydlení.

Na Andělu, pár desítek metrů od tohoto domu, je nejproblematičtější místo v zemi, kde se dají nejrychleji a nejsnáze sehnat na ulici drogy. Nebo tam můžete koupit stovky věcí, které se v okolí v obchodech dají ukrást. iDNES.cz v únoru popsal v reportáži, kdy na Andělu strávil s narkomany dva dny, desítky konfliktů. Pražská policie přitom zveřejnila i statistiku, která nepotřebuje další komentář.

Za 10 měsíců odhalila policie na Andělu padesát případů distribuce a držení většího množství drog. Přestupků řešila stovky – tři sta různých přestupků v souvislosti s alkoholem a v pěti stech případech držení drog.

A právě proto měli obyvatelé strach, že vznik krizového centra, kdy na Smíchově už funguje kontaktní centrum pro narkomany, situaci ještě zhorší. Kromě toho byli naštvaní, že magistrát s nimi své plány na vznik nového centra detailně neprobral a neměli ani projekt toho, co vůbec v domě má vzniknout.

Náměstkyně primátora Alexandra Udženija uznává, že Anděl je dlouhodobě největší drogovou a bezdomoveckou scénou v metropoli. „To není novinka – víme to léta. Chtěli jsme nabídnout systémové a odpovědné řešení. Místo, kde se nebudou problémy přehlížet, ale kde se začne pracovat na změně. Místo strachu jsme nabídli odvahu. Místo slibů konkrétní projekt. Ale nestačilo to. Přesto věřím, že ta myšlenka žije dál a že jednou najdeme řešení, které by pomohlo nejen vyloučeným skupinám, ale hlavně obyvatelům a návštěvníkům této části Prahy. Neděláme si iluze o tom, že by jeden dům problém vyřešil stoprocentně, ale mohl to být začátek,“ řekla s tím, že i přes pozastavení konkrétního projektu zůstává závazek hledat účinná řešení prioritou.

Naopak rozhodnutí magistrátu nekupovat v tuto chvíli soukromý dům a budovat v něm sociální centrum, uvítali obyvatelé čtvrti, kteří proti vzniku sepisovali i petici.