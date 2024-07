Tak kde máte toho golema? Staronová synagoga stále drží židli rabimu Löwovi

Mají zažité, že je to místo přeplněné cizími turisty a pro ně i tak nějak určené. Pravda je, že vás tam paní, která kontroluje lístky, automaticky zdraví anglicky. Ale přesto židovské památky na Starém Městě stojí za to. Některé tam koneckonců stojí už víc než 750 let.

Starý židovský hřbitov, na kterém napočítáte 12 tisíc náhrobků, se umisťuje v přehledech nejvýznamnějších hřbitovů světa (třeba v TOP 10 u National Geographic). Staronová synagoga je pro změnu nejstarší stále používanou synagogou v Evropě. Pochází z roku 1270. A za pozornost stojí i to zvláštní jméno. „Kousek odtud stála synagoga, které se říkalo Stará škola, a proto se téhle říkalo nejprve Nová škola. Stará pak byla zbořena a místo ní stojí Španělská synagoga, tak tahle převzala oba názvy,“ říká průvodce židovským městem Jan Šteffl.