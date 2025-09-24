Krásné zprávy, psal diskutér po ruském útoku. Soud ho poslal na prospěšné práce

Autor: ,
  11:58
Pražský soud potrestal stovkou hodin obecně prospěšných prací muže, který na sociálních sítích oslavoval ruské válečné zločiny na Ukrajině. Rozhodnutí, podle nějž se muž dopustil schvalování genocidia, je pravomocné. Informoval o tom mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.
Záchranář v ukrajinském městě Kryvyj Rih (4. září 2024)

Záchranář v ukrajinském městě Kryvyj Rih (4. září 2024) | foto: Reuters

Rusko udeřilo na Kryvyj Rih a další města, hlásí zničení dronu české výroby
27 fotografií

Případ se týkal diskuse pod články, které letos v dubnu zveřejnil na facebooku profil České televize - ČT24. Jeden měl titulek „Aktualizace: Ruský raketový útok na ukrajinské město Kryvyj Rih si dnes vyžádal nejméně 19 obětí, uvedl šéf oblastní správy Serhij Lysak, přes 50 lidí při zásahu obytné čtvrti utrpělo zranění“. Druhý nesl název „Při ruském útoku na ukrajinské město Sumy zemřelo nejméně dvacet lidí“.

„Ať je Rusáci smahnou a je klid.“ Za protiukrajinský komentář zaplatí muž 30 tisíc

Muž, který se podle Cimbaly narodil v roce 1975, reagoval na tyto články příspěvky ve znění „Krásné zprávy“ a „To jsou ale krásné zprávy. Cítíte tu blaženost?“. Texty přitom mimo jiné informovaly o tom, že útok ruských ozbrojených sil zabil v prvním případě devět dětí, ve druhém dvě děti.

Mužovy příspěvky řešilo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2 a následně Obvodní soud pro Prahu 2. Muže uznal vinným trestním příkazem, proti němuž si obviněný nepodal odpor, a verdikt tak nabyl právní moci.

Policie řeší 65 případů schvalování války. Část oznámení ale končí bez postihu

Daného trestného činu se dopustí ten, kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru. Trestní sazbu zákon stanoví na šest měsíců až tři roky vězení.

6. prosince 2023

Soudy

24. září 2025  5:24,  aktualizováno  11:58

24. září 2025  11:58

