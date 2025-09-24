Případ se týkal diskuse pod články, které letos v dubnu zveřejnil na facebooku profil České televize - ČT24. Jeden měl titulek „Aktualizace: Ruský raketový útok na ukrajinské město Kryvyj Rih si dnes vyžádal nejméně 19 obětí, uvedl šéf oblastní správy Serhij Lysak, přes 50 lidí při zásahu obytné čtvrti utrpělo zranění“. Druhý nesl název „Při ruském útoku na ukrajinské město Sumy zemřelo nejméně dvacet lidí“.
|
„Ať je Rusáci smahnou a je klid.“ Za protiukrajinský komentář zaplatí muž 30 tisíc
Muž, který se podle Cimbaly narodil v roce 1975, reagoval na tyto články příspěvky ve znění „Krásné zprávy“ a „To jsou ale krásné zprávy. Cítíte tu blaženost?“. Texty přitom mimo jiné informovaly o tom, že útok ruských ozbrojených sil zabil v prvním případě devět dětí, ve druhém dvě děti.
Mužovy příspěvky řešilo Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 2 a následně Obvodní soud pro Prahu 2. Muže uznal vinným trestním příkazem, proti němuž si obviněný nepodal odpor, a verdikt tak nabyl právní moci.
|
Policie řeší 65 případů schvalování války. Část oznámení ale končí bez postihu
Daného trestného činu se dopustí ten, kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru. Trestní sazbu zákon stanoví na šest měsíců až tři roky vězení.
|
6. prosince 2023