Rok začal amputacemi i stovkami požárů. Záchranáři měli pernou noc

Policie při silvestrovských oslavách nezaznamenala žádnou mimořádnou událost, přesto ale řešila mnohem více konfliktních případů než v běžný den. „Především šlo o rušení nočního klidu, různé formy napadání a bohužel i domácí násilí,“ uvedli policisté na sociální síti X. V celém Česku vyjeli k 3 250 případům, což se podle jejich informací neliší od běžného pracovního dne.

„Ze strany použití pyrotechniky hodnotíme letošní Silvestr jako jeden z nejklidnějších, nicméně od půlnoci se pražští policisté na tísňové lince, ale i po celé Praze prakticky nezastavili a stejně jako v loňském roce řešili bezmála tisíc oznámení,“ uvedla v prohlášení mluvčí pražské policie Eva Kropáčová.

Zdravotničtí záchranáři v Praze měli na silvestra rušnější noc než před rokem. Vyjeli k 348 případům, s oslavami příchodu nového roku souvisela stovka. Zranění zábavní pyrotechnikou bylo devět, řekl‚ mluvčí zdravotnické záchranné služby Karel Kirs.

„Ve speciálu Golem jsme ošetřili 27 pacientů, z nichž 13 jsme převezli do zdravotnického zařízení. Nejzávažnější případ představoval úraz hlavy, který si vyžádal napojení pacienta na umělou plicní ventilaci a následný transport do traumacentra,“ uvedl Kirs na sociální síti X.

Pyrotechnika o letošní silvestrovské noci v Ústeckém kraji způsobila několik amputací, ať už ruky, nebo článků prstů. Záchranáři vyjížděli k desítkám případů. Zranění zábavní pyrotechnikou si vyžádalo jejich zásah desetkrát, další události se týkaly výjezdů k lidem, kteří požili přemíru alkoholu nebo se v důsledku jeho požití poranili.

Záchranáři pomáhali také u událostí, které se oslav příchodu nového roku netýkaly. „Jednalo se tak tradičně o jednu z nejnáročnějších služeb roku,“ uvedl mluvčí záchranářů Prokop Voleník.

Dva pacienti utrpěli vážné poranění zábavní pyrotechnikou, jedno bylo dokonce velmi závažné. „Pacienta jsme museli převést do ústeckého traumacentra a uvést ho do umělého spánku. Měl opravdu devastující poranění způsobené zábavní pyrotechnikou,“ popsal Voleník nejvážnější výjezd během letošních oslav příchodu nového roku. Mladík z Mostecka si ponese následky po celý život.

Mluvčí policie Ilona Gazdošová k případu řekla, že muži vážné poranění způsobila pyrotechnika, kterou našel na ulici. „Utrhlo mu to prsty a část dlaně,“ uvedla mluvčí.

Dalším pacientům pyrotechnika trhala články prstů, způsobila jim tržné rány a popáleniny. Jednalo se však o středně vážná či lehká zranění, uvedl Voleník. Záchranáři také vyjeli ke 40 lidem, kteří požili alkohol v takové míře, že bylo zapotřebí je převézt do nemocnice. „Pak jsou to další desítky zranění spojených právě s požitím alkoholu,“ doplnil mluvčí.

Na silvestra v Libereckém kraji se záchranáři až do středečního rána nezastavili, řešili přes 260 událostí, což je zhruba o stovku víc než běžně. O půlnoci jim na dispečinku svítilo číslo 199, to dlouho nikdo nepamatuje, a do rána bylo dalších 65 událostí, řekl krátce po šesté ráno na Nový rok mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

„Ošetřili jsme sedm lidí, kteří se zranili při odpalování pyrotechniky, ale také desítky zranění a intoxikací alkoholem, desítky napadení. Záchranáři říkali, že tolik napadení a agrese nepamatují, naštěstí jsme nezaznamenali napadení zdravotníků. Ale většina těch událostí byla spjata s alkoholem,“ řekl Georgiev. Pokud jde o úrazy pyrotechnikou, i když jich bylo víc než v posledních letech, šlo podle něj naštěstí o lehká zranění.

Hasiči řešili stovky požárů po celé ČR

Příchod Nového roku byl opět spojen se zvýšeným počtem požárů. Největší nárůst událostí hasiči zaznamenali v prvních dvou hodinách po půlnoci, kdy vyjeli k více než dvěma stům požárům, jejichž příčinou byla mimo jiné také zábavní pyrotechnika.

Nejčastěji se jednalo o požáry odpadkových košů, kontejnerů, nebo zbytků z pyrotechniky, které byly zapáleny při nočních oslavách. Velmi často hořely i porosty, zejména keře, trávy či živé ploty, jejichž příčinou byla rovněž pyrotechnika. Během silvestrovských oslav hasiči zasahovali u 355 požárů. Celkem jich však bylo 357. Dva se obešly bez účasti hasičů.

Nejvíce práce měli hasiči v Moravskoslezském kraji. Zasahovat museli do 6. hodiny ranní u celkem 63 požárů. Z toho 16 událostí bylo způsobeno použitím zábavní pyrotechniky. Ve Středočeském kraji pak hasiče zaměstnalo 51 požárů a z toho 47 z nich bylo způsobeno použitím zábavní pyrotechniky.

Hasiči vyjížděli na jižní Moravě o silvestrovské noci mezi 20:00 a 01:00 ke 40 událostem, z toho v 29 případech k požárům. Povětšinou šlo o odpadkové koše a kontejnery. V jednom případě také hořelo dříví v kotelně kláštera dominikánek ve Střelicích na Brněnsku, který slouží jako domov pro zdravotně postižené. Z objektu se muselo evakuovat 55 lidí, ale po ukončení zásahu se mohli vrátit a nikdo se nezranil.

Policisté také v noci zadrželi ženu z Břeclavska, která je podezřelá z loupeže. „Napadla svého známého a odcizila mu peněženku,“ uvedl mluvčí Pavel Šváb. Napadený skončil zraněný v nemocnici. Na policejní služebnu nedobrovolně putoval i mladý muž, který krátce po půlnoci ohrožoval na Moravském náměstí v Brně kolemjdoucí nožem.

Z pohledu brněnských strážníků se jednalo o jednu z nejpoklidnějších silvestrovských nocí za poslední roky z hlediska počtu oznámení i vážnosti případů. Většinou asistovali u rozmíšek způsobených alkoholem, oznámení o zatoulaných psech se nevymykala průměru, uvedl na webu strážníků Jakub Ghanem.