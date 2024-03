Dlouhá řada i státní hymna. Rusové v Praze vyrazili k prezidentským volbám

Voliči se před vstupem do budovy konzulátu museli prokázat ruským pasem a projít bezpečnostním rámem. Batohy nebo větší zavazadla si museli odložit do boxů u vchodu. V okolí úřadu hlídkovala přibližně desítka policistů.

Situace na místě byla během rána klidná. Voliči stáli v dvacetimetrové frontě a čekali, než se na ně dostane řada. Některá projíždějící auta na frontu troubila, jeden z řidičů na čekající Rusy také z vozu ukazoval zdvižený prostředníček.

Vítěz ruských voleb je podle odborníků předem známý. Vzhledem k tomu, že většina potenciálních opozičních kandidátů je buď mrtvá, uvězněná, v exilu nebo jim úřady znemožnily kandidovat, očekává se, že současný prezident Vladimír Putin svou funkci obhájí.

Jedenasedmdesátiletý Putin je u moci 24 let a další zvolení prodlouží jeho vládu nejméně do roku 2030. Vzhledem k několik let starým ústavním změnám se poté bude moci o prezidentský post ucházet znovu. Kreml zpřísňováním režimu i pomocí zákonů, které zavedly dlouhé tresty vězení mimo jiné za kritiku invaze na Ukrajině, téměř úplně umlčel kritické hlasy v zemi.

Ústřední volební komise schválila pouze tři další kandidáty, jejichž funkcí je podle analytiků vytvořit zdání konkurence. Jde o komunistu a poslance Státní dumy Nikolaje Charitonova, místopředsedu Státní dumy Vladislava Davankova z mladé strany Noví lidé, která je kvůli své podpoře války na Ukrajině na sankčním seznamu Evropské unie, a Leonida Sluckého, předsedu nacionalistické Liberálně demokratické strany.

Další dva zájemci o kandidaturu, bývalý poslanec Boris Naděždin a novinářka Jekatěrina Duncovová, kteří vyzvali k ukončení ruské války na Ukrajině, nebyli k volbám připuštěni. Ani u nich se ale nepředpokládalo, že by mohli Putinovy vyhlídky na vítězství ohrozit. Volby se konají krátce po smrti Alexeje Navalného, nejvážnějšího Putinova oponenta, jenž zemřel v únoru za nevyjasněných okolností v ruském vězení za polárním kruhem.