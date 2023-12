Relaxace, štěňata a jóga. Netradiční cvičení pomáhá psům i lidem

Přicházím do zrcadlového sálu se čtrnácti karimatkami, kde začíná toho dne již druhá lekce psí jógy s vrhem krátkosrstých border kolií. Štěňata mají sice mezi lekcemi půl hodiny pauzu, aby si odpočinula, pro malé divochy z chovné stanice Dabbeeco Beáty Kaňkové je ovšem taková pauza více než zbytečná. Do druhé lekce zbývá necelých dvacet minut a borderky spolu divoce dovádějí.

V sále hraje příjemná hudba a s úderem půl sedmé usedáme do první ásany. Jóga není nikterak náročná. Jedná se spíš o protahování, při němž poslouchám příjemný hlas lektorky a své tělo, které se snažím koncentrovat a sladit s dechem pro každý daný cvik.

To mi ovšem vehementně komplikují malí chlupáči, kteří vesele dovádí mezi námi cvičícími. Tu a tam někomu skočí štěně do klína, zatahá ho za culík, nebo mu prachsprostě zabere místo na karimatce. Někteří jedinci, zmožení těžkým psím životem, prostě v polovině lekce usnou tam, kde to na ně zrovna přijde.

Vyrušování během cvičení je ovšem více než žádoucí. S hravými koliemi se totiž chce pomazlit úplně každý. A lekce jsou v tomto smyslu skvělé i pro samotné psy. „Spojení zvířat, pohybu, zdravého životního stylu a zklidnění v dnešní uspěchané době, o to jsme usilovali,“ říká mi po lekci Hana Bećirbašić, projektová manažerka Pets Yoga Prague.

„Štěňata se navíc díky józe socializují, zvyknou si na různé lidi odlišného věku, a třeba i na cesty autem a cizí prostory,“ dodává Bećirbašić.

Prozatím se jedná o jediný takový počin v Česku. Psí jógu sem dovezla ze zahraničí Anna Dvořáková. S růstem projektu se pak přidala i Markéta Blahová a následně celý zbytek současného týmu. Nedávno vznikla i brněnská pobočka, ta se ale teprve rozjíždí.

Pets Yoga Prague v Praze působí od září minulého roku a sklízí čím dál větší úspěch. Zpočátku přicházel zájem spíše ze strany turistů, i proto jsou lekce v angličtině. Postupně ale psí jóga získává oblibu i u Čechů. Z tohoto důvodu zařazuje Pets Yoga Prague od prosince i lekce v českém jazyce.

Cvičení pro duši

Štěňatům, která s námi strávila celou lekci v dobrém rozmaru, je sedm týdnů, a ještě dopoledne zvládla i lekce u ovcí. Jedná se totiž o pracovní linii border kolií.

Všechna plemena ale mohou na jógu až od šestého týdne stáří a pouze po očkování. Štěňata navíc pocházejí z registrovaných chovatelských stanic. „Je pro nás důležité, odkud štěňata jsou. Určitě nechceme psy z množíren nebo nepěkných podmínek. Chceme podporovat poctivé chovatele. Ti už se nám dnes mnohdy hlásí sami od sebe,“ doplňuje Bećirbašić.

Chovatele a chovatelské stanice si v Pets Yoga Prague nejprve ověřují přes Mezinárodní kynologickou federaci (FCI). „Pak už ale vznikají moc hezké vztahy mezi námi a chovateli. Například paní Kaňková je tu už se svým dalším vrhem. Dává nám to spoustu energie a nadšení do další práce,“ dodává Bećirbašić.

Organizátorky se snaží zapojovat i méně známé a popularizované rasy, jedním dechem ale Bećirbašić dodává, že právě kolie jsou vskutku oblíbené.

A já se vůbec nedivím. Z lekce musíte zákonitě odejít s dobrou náladou, neboť kombinace příjemného pohybu, zpomalení a roztomilých malých kolií je vskutku léčivá.