Průvod Prague Pride prošel v sobotu centrem Prahy. Tisíce lidí vyrazily za přísných bezpečnostních opatření z Václavského náměstí na Štvanici, cestou se na ně čekali odpůrci. Ještě předtím účastníci uctili minutou ticha oběti červencového útoku v Berlíně. V cíli na ně čekal hlavní festivalový program.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Před začátkem průvodu se Václavské náměstí postupně plnilo účastníky v barevných kostýmech, s duhovými vlajkami a transparenty.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na místě hrála z pódia letní hudba a návštěvníci si mohli vytvořit vlastní transparent nebo se nechat před průvodem nalíčit.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Účastníci si mohli pořídit také duhové vlajky a další doplňky v přilehlých stáncích. Na Václavském i Staroměstském náměstí byla k dispozici cisterna s pitnou vodou.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Těsně před polednem hudba utichla. DJ vyzval tisíce přítomných k minutě ticha za oběti nedávného útoku v Berlíně.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Prague Pride je pro účastníky také místem, kde mohou být sami sebou. „Pride je pro mě bezpečným místem,“ uvedl jeden z oslovených účastníků
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Účastníci letošního Prague Pride upozorňovali také na to, že v Česku stále nemají stejná práva jako většinová společnost. Zmiňovali například nemožnost uzavírat manželství pro všechny nebo omezení při adopci dětí.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Prague Pride má podle některých účastníků vedle společenského a zábavního rozměru také politický význam. „Je pořád nějaká demonstrace toho, že ještě furt tady není plná rovnoprávnost,“ uvedl jeden z účastníků. Týká se to i otázky Palestiny?
Autor: Michal Růžička, MAFRA
„Pride je taky protest,“ zaznělo z pódia před začátkem minuty ticha. Účastníci si připomněli útok, který podle organizátorů LGBT+ komunitu bolestivě zasáhl.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Hasičský vůz na pražském Staroměstském náměstí osvěžuje účastníky průvodu Prague Pride. (8. 8. 2026)
Autor: iDNES.cz
Někteří lidé přišli především kvůli atmosféře. „Je to zábava, kvůli které rád jedu do Prahy,“ popsal svou motivaci jeden z účastníků.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Po minutě ticha se z reproduktorů znovu rozezněla hudba. „Posíláme srdce nejen do Berlína, ale do všech míst světa, kde lidé nemají právo být těmi, kým opravdu jsou,“ zaznělo z pódia.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Průvod následně vyrazil z Václavského náměstí na trasu centrem Prahy. Podle policie se očekávalo přibližně 50 tisíc účastníků.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
V davu se objevily nejrůznější transparenty. Jeden z nich například hlásal „Nemusíš se zamlouvat každému – ne všichni mají dobrý vkus“.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Nechyběl ani tradiční nápis „Free Hugs“, tedy objetí zdarma. Letošní průvod ale přinesl také nové motivy.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Pozornost poutal například nápis „No hrozný jsme, já vím“, který byl odkazem na výrok ministra zahraničí Petra Macinky
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Někteří účastníci přišli na Prague Pride poprvé. Jeden z návštěvníků dorazil z Mělníka a uvedl, že chce ukázat, že i LGBT+ lidé jsou normální a zaslouží si stejná práva.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Jiní účastníci si přišli především užít atmosféru s přáteli. „Můžu si na sebe vzít i to, co bych si normálně nevzal, a cítím se dobře,“ popsal jeden z návštěvníků.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Letošní trasa se oproti předchozím rokům změnila. Průvod zamířil z Václavského náměstí na ostrov Štvanice místo tradičního cíle na Letné.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Změnu trasy ocenili někteří návštěvníci kvůli množství stromů a možnosti schovat se během horkého dne do stínu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Po cestě se však průvod několikrát zastavil. Podle organizátorů bylo potřeba například nechat dohnat zadní část pochodu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Podél trasy se shromáždili také odpůrci průvodu. U kostela svatého Kříže nesli transparenty s hesly namířenými proti homosexualitě a LGBT+ komunitě.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Dorazili i někteří politici. Vpravo na snímku poslanec Starostů a nezávislých Karel Dvořák.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na bezpečnost a klidný průběh účastníků průvodu a jejich odpůrců dohlíželi členové antikonfliktního týmu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
U Štefánikova mostu se pochod na chvíli zastavil zcela. Organizátoři uvedli, že důvodem bylo nedorozumění a konflikt s křesťanskou komunitou v zadní části průvodu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Když se dav znovu vydal na cestu, reagoval na skupinu demonstrantů hlasitým výskáním a pokřikem. Protestující z mostu rozprostřeli transparent „Prague against left wing“.
Autor: Tamara Pospíšilová, iDNES.cz
Na Těšnově se z reproduktorů rozezněla zpěvačka Ke$ha. Účastníci využili ozvěny v podchodu vedoucím na Hlávkův most a hlasitým jásáním znovu oživili atmosféru průvodu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Po bouřlivější části pochodu se nálada postupně uklidnila. Kvůli letnímu horku a delší trase začali účastníci šetřit síly a spíše si mezi sebou povídali.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Klidnější atmosféru ale znovu narušili odpůrci pochodu. Na Hlávkově mostě se objevila další skupina demonstrantů s transparentem „Ježíš tě chce zachránit“.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Účastníci průvodu na jejich přítomnost reagovali nesouhlasným pískotem a voláním.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Bezpečnostní opatření v centru Prahy byla výrazná. V několika bočních ulicích stála policejní vozidla a nad hlavami účastníků kroužil vrtulník.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
V čele průvodu šli také zástupci některých politických stran. Piráty reprezentovali Tereza Nislerová a Zdeněk Hřib, za Starosty a nezávislé byl přítomen například Karel Dvořák.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Po dlouhém pochodu v letním horku se účastníci začali blížit k cíli na Štvanici. Čelo průvodu dorazilo na ostrov, kde se dav postupně přesouval do stínu.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na Štvanici už panovala festivalová atmosféra. Ve vzduchu se vznášel prach a z pódia duněla hudba.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
V cílovém zázemí zároveň fungovaly stánky s občerstvením, ručními výrobky, oblečením a duhovými doplňky.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Po náročném pochodu lidé v cíli především doplňovali tekutiny. U stánků s pitím se tvořily fronty.
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Téma letošního 16. ročníku Časy se mění reaguje na společenskou atmosféru větším důrazem na bezpečný prostor, komunitní vazby a sdílení, uvedli organizátoři.
Autor: Michal Růžička, MAFRA