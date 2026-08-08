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Palestinské vlajky i odkaz na Macinku. Prague Pride rozzářil Prahu barvami

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  16:07aktualizováno  17:33
Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague.... Duhový pochod v Praze začal kolem poledne. Na místě jsou tisíce lidí. (8. srpna... Lidé přišli na letošní Prague pride v nápaditých kostýmech (8. srpna 2026) Účastníky duhového pochodu osvěžil rozprašovač vody. (8. srpna 2026) Lidé přišli na letošní Prague Pride v nápaditých kostýmech. (8. srpna 2026) Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague... Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague... Pochodu Prague Pride se účastnily tisíce lidí, včetně stoupenců Palestiny. (8.... Palestinský účastník průvodu Prague Pride (8. srpna 2026) Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague... Hasičský vůz na pražském Staroměstském náměstí osvěžuje účastníky průvodu... Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague...
Průvod Prague Pride prošel v sobotu centrem Prahy. Tisíce lidí vyrazily za přísných bezpečnostních opatření z Václavského náměstí na Štvanici, cestou se na ně čekali odpůrci. Ještě předtím účastníci uctili minutou ticha oběti červencového útoku v Berlíně. V cíli na ně čekal hlavní festivalový program.

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