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Polská „Dubaj u moře“ otevřela. Podívejte se do hotelového kolosu Gołębiewski
Rozsáhlý komplex Gołębiewski Pobierowo na konci června otevřel a oficiálně tak zahájil svou první letní sezonu. Pro své hosty teď nabízí 770 pokojů, po úplném dokončení jich bude 1 240 na celkové...
Labe dál mizí před očima, v Děčíně vykoukl Hladový kámen. Máme srovnání
Nejen Českou republiku už dlouho sužuje sucho. Hladiny řek neustále klesají, což přináší neobvyklé situace a pohledy. V centru Ústí dojdete v klidu do poloviny koryta mizejícího Labe a můžete se...
Poklady nacistů. V Dunaji se našla motorka s lidskými pozůstatky i potopená loď
Vysychající řeka Dunaj dál odkrývá své poklady. U srbského města Prahovo se vynořila dávno potopená nacistická loď, přímo naproti maďarskému parlamentu zase našli německou vojenskou motorku i s...
Letnou zaplavily davy. Koncert Marka Ztraceného přinesl hity i dojemné chvíle
Zpěvák Marek Ztracený v pátek večer na dvouhodinovém koncertu na Letné nabídl většinu hitů ze své osmnáctileté kariéry. Vystoupení podle pořadatelů navštívilo víc než 70 tisíc fanoušků. Jako...
Dublin se loučil s Hansardem. Katedrálu zaplnila hudba, vystoupila i Irglová
Dublin se loučil s irským hudebníkem Glenem Hansardem, držitelem Oscara za nejlepší filmovou píseň Falling Slowly. Pohřeb se konal v katedrále svatého Patrika v centru města a provázela ho mnohá...
Hledače pokladů zradilo zdraví, v akci byli horští záchranáři i vrtulník
Hasiči, zdravotníci i horští záchranáři z Jizerských hor byli v pohotovosti, důvodem se staly zdravotní potíže hledače pokladů v zarostlém terénu v oblasti Rašovky. Nakonec pro pacienta musel letět...
Čeští turisté pod Traunsteinem přecenili síly i aplikaci, zachraňoval je vrtulník
Skupina čtyř českých turistů se ocitla v nouzi a na konci byla zcela vyčerpaná na túře pod rakouskou horou Traunstein. Zachraňovat je musel policejní vrtulník. Češi přecenili své síly a slepě se...
„Shhhhkoda!“ Reklama učí Brity, jak správně vyslovovat název české značky
Rozumět si s britským publikem vyžaduje občas i malé lingvistické cvičení. Automobilka Škoda Auto v nové reklamní kampani pro Velkou Británii učí tamní zákazníky správně vyslovovat počáteční hlásku...
Třebíč má moderní zimní stadion, vyprodaná hala tleskala i mistrům světa
Sobotní letní počasí sice zvalo spíš do přírody či k vodním radovánkám, ovšem Třebíč měla tento termín už dlouho dopředu zabraný pro slavnostní otevření nově zrekonstruovaného zimního stadionu. A ke...
Nové oči a uši NATO. Veterány nahradí slídilové, co zachytí i periskop ponorky
Bude to generační obměna v přímém přenosu. NATO nahradí svou stárnoucí flotilu letounů včasné výstrahy E-3A systému AWACS s charakteristickou obří kruhovou otáčející se anténou na hřbetu. Po...
Studenti v Praze shánějí spolubydlení dřív, později zaplatí o stovky víc
Pár stovek. Tolik si připlatí zájemci o sdílené bydlení pro studenty, pokud si ho nezajistí včas. „Zátah“ na ně letos odstartoval už od počátku prázdnin, o několik týdnů dříve, než bývalo obvyklé....
Dnešní politika je dno, jaké jsem si nikdy nedokázal představit, říká jubilant Prokop
Zpěvák, skladatel a svého času také politik a moderátor Michal Prokop oslaví 13. srpna osmdesáté narozeniny. Při této příležitosti vydal v červnu koncertní album Live 80 se záznamem vánočního...
LGBT komunita se navzájem odcizuje, litují drag queens. Sní i o StarDance
Krátké sukně, vycpávky, silné líčení a vysoké podpatky. Co je to drag? Proč je pro LGBTQ+ komunitu důležitý? Na letošním průvodu Prague Pride to pro portál iDNES.cz popsala trojice českých drag...
Ve vojenských opravnách u Nového Jičína začali kompletovat švédské obrněnce
Více než dvě stovky nových obrněných vozidel CV90 pro českou armádu vyrobí ve Vojenském opravárenském podniku (VOP) v Šenově u Nového Jičína. Jejich výroba začala minulý týden.
Po hurikánu zůstaly jen trosky. Plyn pro Evropu teď Louisianě přináší miliardy
Ještě před dvaceti lety připomínala oblast Cameron Parish na pobřeží americké Louisiany válečnou zónu. Hurikán Rita zde v roce 2005 zničil nebo vážně poškodil přes 90 procent zástavby. Škody dosáhly...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Legionář pocházející z Česka čelí obvinění z brutální vraždy krajanky ve Francii
Muž českého původu, který po službě ve francouzské cizinecké legii získal zdejší občanství, je ve Francii obviněn z vraždy své bývalé partnerky, která taktéž pocházela z Česka. Informují o tom...
OBRAZEM: Kouřící mašinka, ponorka i muklové. Řece Ohři v Žatci vládla divoká recese
Dvaačtyřicátý ročník žatecké neckyády přilákal v sobotu desítky recesistů. Ze Žatce se na čtrnáctikilometrovou trasu do Zálužic vydaly asi dvě desítky plavidel – od klasických kajaků a nafukovacích...