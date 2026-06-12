Detektivové odboru extremismu a terorismu výhrůžky zaznamenali na začátku června. „Směřovaly především proti ženám, cestujícím v tramvajích na území hlavního města Prahy a rovněž proti zdravotnickému personálu psychiatrické nemocnice v Praze. Součástí jeho prohlášení byly i úmysly spáchat sebevraždu po realizaci těchto činů,“ uvedla mluvčí.
Výhrůžky muž zveřejňoval po dobu přibližně šesti měsíců a postupně se zintenzivňovaly.
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„Na základě zjištěných skutečností vzniklo důvodné podezření, že by své výhrůžky mohl po návratu do České republiky uskutečnit,“ podotkla Kropáčová.
Mluvčí sdělila, že podobným chováním zadrženého muže se policie už dřív zabývala a také tehdy skončil v psychiatrické nemocnici. „Policie České republiky tímto případem znovu potvrzuje, že se důsledně zabývá všemi relevantními poznatky a podněty, a to i v případě, že vznikají mimo území České republiky,“ doplnila Kropáčová.