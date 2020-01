O co Praha ztrátou Šanghaje přichází a co vůbec předtím získala

Spolupráce uzavřená v květnu 2017 měla posílit partnerství, které Praha s Šanghají a Peking již v roce 2005. Měla se týkat především oblasti konceptu smart cities, ochrany památek a projektů v kultuře, vědě, výzkumu a vzdělávání.



Před rokem 2005 byla spolupráce nicméně jen velmi omezená. „Vzájemné vztahy se omezují na pracovní návštěvy čínských delegací, které jsou zaměřeny na různá témata komunální politiky, nicméně se jedná spíše o delegace z jiných měst, než Pekingu a Šanghaje,“ uvedl v roce 2016 pražský magistrát na svých webových stránkách.

Jenže ani potom se toho moc nezměnilo. Primátor Zdeněk Hřib upozornil, že v praktické rovině došlo akorát školení záchranných služeb obou měst v roce 2017. „Čeští záchranáři se učili přistávat na mrakodrapech, což není v Praze zrovna využitelné,“ podotkl. A dodal, že společnost Home Credit ze skupiny PPF nejbohatšího českého podnikatele Petra Kellnera zaplatila školení šanghajských záchranářů od pražské záchranky.

Jaká jsou rizika?

Ukončení partnerství by se však mohlo projevit jinde, například v turistickém sektoru. „Jsem přesvědčen, že hlavní dopad může být v tom, že se sníží počet čínských turistů v Praze. Je možné, že místo české metropole dají přednost jiným zahraničním městům, která mají se Šanghají uzavřená partnerství,“ myslí si hlavní ekonom investiční společnosti BH Securities Štěpán Křeček.



Ukončením partnerství může například Praha zmizet z katalogů určených pro čínské turisty. Ti spolu s ruskými turisty patří k zahraničním návštěvníkům, kteří Prahu hojně navštěvují a utrácejí zde nejvíce peněz.

Pozici českých firem v Číně, jako je Home Credit nebo Škoda Auto, by to však ohrozit nemělo. „Jiné to může být z pohledu nově vstupujících firem na čínský trh. V Číně je nutné otevírat byznysu dveře, a to právě dělají politici. Pokud je partnerství narušeno, politici mohou mít méně podnikatelských delegací a menší sílu prosazovat zájmy českých firem,“ uvedl pro iDNES.cz Křeček.

Litujete toho, že Praha přišla o dobré vztahy s kontinentální Čínou?

Ačkoliv benefity, které z partnerství pro Prahu vzešly, byly minimální, zlepšily vztahy města s celou Českou republikou. To se projevilo třeba loni, když mělo Česko jako jedna ze čtyř evropských zemí nejvyšší stupeň partnerství na červnovém mezinárodním veletrhu dovozu v Šanghaji. Kromě ní měla z evropských zemí tuto výsadu jen Itálie, Španělsko a Francie. Při stejné příležitosti vznikla v Šanghaji i Česká obchodní komora.



Praha nepovažovala Tchaj-pej za perspektivní

Spolupráci s Prahou Šanghaj pozastavil kvůli pondělnímu podpisu partnerské smlouvy s tchajwanskou metropolí Tchaj-pejí. Tu přitom ještě v roce 2016 magistrát nepovažoval za perspektivního partnera.

„Tchaj-pej se v současnosti nejeví jako perspektivní partner, memorandum bylo čistě účelové z důvodu návštěvy delegace hlavního města Prahy pod vedením primátora Kasla na Tchaj-wan, od té doby neproběhla jediná společná akce,“ uvedl tehdy magistrát.



Nejde však jen o ekonomickou stránku spolupráce. Primátor Hřib při podpisu smlouvy uvedl, že je rád, že se přátelství posouvá na další úroveň i s ohledem na současnou nelehkou situaci Tchaj-wanu ve vztahu ke kontinentální Číně. „Volba mezi tím, co je správné a co je snadné, je především volbou mravní,“ zdůraznil.