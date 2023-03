Kde zdražují jízdné ve veřejné dopravě. Zde jsou nové ceny jízdenek a kuponů

Podle údajů Sdružení dopravních podniků ČR řešila většina měst otázku ceny jízdného již koncem loňského roku a například Plzeň, Tábor, Ústí nad Labem, Chomutov a Jirkov, Karlovy Vary, ale třeba i celý Ústecký kraj zvýšily jízdné od ledna. Některá města či kraje se stále snaží držet staré ceny, ale postupně jich ubývá.

Začátkem března zdražil jízdné Jihomoravský kraj – po jedenácti letech. Například cenu oblíbené univerzální jízdenky zvýšil ze 156 na 180 korun, tedy o 16 procent. Vzrostly i ceny dlouhodobého jízdného, ale některá města chtějí svým obyvatelům zvýšené cestovní náklady kompenzovat. Začátkem tohoto měsíce podražily papírové i elektronické jízdenky včetně časových kuponů s výjimkou celoročních i v Pardubicích.

Citelně podraží také jednorázové jízdné v Mladé Boleslavi a změny začnou platit i v systému Pražské integrované dopravy, ale jen pro trasy ve Středočeském kraji mimo hlavní město. Dnes tam lze koupit nejlevnější meziměstskou jízdenku na dvě pásma s platností čtvrt hodiny za 14 korun a půlhodinovou za 22 korun, ale od 1. dubna bude nejlevnější příměstské jízdné pro dospělého stát 20 a další v řadě 30 korun.

„Jelikož se změní časy platnosti, na některé trasy, kde dříve stačila levnější jízdenka, si budou lidé muset koupit jízdenku dražší. A tam, kde stačila jedna jízdenka i na zpáteční cestu, si budou muset koupit druhou,“ nastínil mluvčí Regionálního organizátora pražské integrované dopravy Filip Drápal.

Středočeský kraj rozhodl i o navýšení předplatného. Cena ročního kuponu pro jedno pásmo se z 3 563 korun zvedne na 3 740, tedy o téměř dvě stě korun. Roční kupon na šest pásem podraží o více než osm set na 16 835 korun.

Aktuální ceny jízdného městské hromadné dopravy v českých městech. (30.3. 2023)

Názory na to, zda, o kolik a které jízdné navýšit, se různí. Třeba pardubičtí radní prosadili mírné zvýšení. Cena základní papírové jízdenky se zvedla o tři koruny, základní jízdné v první zóně jen o dvě koruny a o stejnou částku i noční jízdné. Senioři mají jízdné nadále zdarma.

Opozice chtěla zdražit víc. „Podle mě jste MHD vlastně zlevnili. Pokud klesá hodnota peněz a máme vysokou inflaci, pokud rostou náklady i mzdy a my necháváme ceny na staré úrovní, tak se jízdné relativně zlevňuje, což vytváří tlak na městský rozpočet. Proto jsem jako člen představenstva dopravního podniku navrhoval plošné zdražení o 17 procent,“ řekl pardubický opoziční zastupitel Martin Slezák.

V sobotu podraží i jednorázové jízdenky v autobusech městské hromadné dopravy v Mladé Boleslavi, a to o třetinu. Místo 14 korun při platbě čipovou kartou zaplatí lidé 21 korun a cena základní jízdenky při platbě hotovostí nebo bankovní kartou vzroste ze 16 na 24 korun.

Nezmění se však cena celoroční jízdenky, která stojí tisíc korun. Město také zachová bezplatnou dopravu pro mladistvé, seniory, osoby na mateřské a rodičovské dovolené i další skupiny obyvatel.

V Jihomoravském kraji, kde se tento měsíc zdražení jízdného dotklo řady lidí, se některá města snaží zvýšení cen lidem kompenzovat.

Dlužníci příspěvek nedostanou

Občané s trvalým pobytem v Modřicích u Brna budou moci žádat městský úřad o slevový kupon ve výši tisíc korun na nákup čtvrtletních či ročních předplatních jízdenek Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje. Příspěvek ale získají pouze lidé, kteří městu nic nedluží.

Od dubna bude na cestovné přispívat i Znojmo, ale jen dětem ve věku od šesti do 10 let, kterým se zvedly ceny předplatních jízdenek pro městskou autobusovou dopravu. Podle místostarostky Petry Svedíkové Vávrové město nemělo možnost ovlivnit ceny navržené krajem, proto se radní rozhodli ulevit alespoň rodičům stovek dětí. Rodiny mohou žádat o speciální slevový kód pro nákup předplatného.

A třeba Brno zachovalo původní cenu univerzální jízdenky na osm cest 156 korun. Tu je ale nyní možné využít jen pro cesty na území města.

Ostrava změnila tarify už v polovině prosince a další úpravy teď nechystá, ale od 1. dubna si sáhnou hlouběji do kapsy lidé, které revizoři přistihnou bez platné jízdenky.

Tvrdší pokuty v Ostravě i Brně

„Dosud při zaplacení pokuty revizorovi na místě nebo do sedmi dnů hradí cestující tisíc korun plus cenu jízdenky. Pokud těchto možností nevyužije, je tarifní přirážka 1 500 korun. Nově bude možné uhradit sníženou tisícikorunovou přirážku jen při okamžité platbě ve vozidle kartou nebo hotově, pak už vzroste na 1 500 korun,“ řekla mluvčí Dopravního podniku Ostrava Tereza Šnoblová. Podotkla, že zpřísněním postihu chce dopravní podnik dát najevo, že si váží platících cestujících a snaží se, aby se cítili ve vozech bezpečně.

V Brně začne podobná změna platit za měsíc. Zatím tam lidé přistižení bez jízdenky platí na místě nebo do pěti dnů 800 korun plus jízdné a poté 1 500 plus jízdné. Od 1. května budou na místě platit tisíc korun a cenu jízdenky a pak už 1 500 korun plus jízdné. „Důvodem zdražení pokut je prevence a zjednodušení administrativy. Jízdné v městské hromadné dopravě se nezvedalo přes deset let a nákup jízdenky je dnes velmi jednoduchý,“ uvedla mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Doležalová.

Většina českých měst stále ponechává v platnosti možnost zaplatit sníženou tarifní přirážku i několik dnů poté, co je revizor chytí bez jízdenky. Třeba v Hradci Králové na to mají tři dny. V Olomouci nebo Českých Budějovicích až 15 dnů.

Další města umožňují po přechodnou dobu zaplatit sníženou tarifní přirážku s mírným navýšením. Například v Jihlavě zaplatí cestující na místě 700 korun, do 15 dnů 800 korun a pak již 1 500 plus jízdné.