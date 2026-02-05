Odborná pomoc i sdílení. V Praze otevřelo nové centrum pro všechny typy rakoviny

Veronika Pitthardová
  14:05
Nové zázemí pro lidi napříč všemi typy rakoviny otevřela ve středu v Praze organizace Hlas onkologických pacientů. Slavnostní přestřižení pásky proběhlo symbolicky na Světový den boje proti rakovině v historických prostorách Tyršova domu.
Slavnostní otevření nového Centra Hlasu onkologických pacientů v Tyršově domě. (4. února 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Pro české zdravotnictví a pacienty má centrum obrovskou hodnotu,“ zdůraznil onkolog Samuel Vokurka.

Je to první a zatím jediné centrum pro pacienty se všemi typy onkologických onemocnění. „Ne každá diagnóza má totiž svou vlastní pacientskou organizaci a my chceme být právě tím spojovacím článkem a pomocníkem pro všechny,“ uvedla Petra Adámková, předsedkyně výboru Hlasu onkologických pacientů při otevření centra.

To je určené nejen pacientům v průběhu léčby, ale také těm, kteří se po nemoci vracejí do běžného života, a jejich rodinám. Centrum nabídne prostor pro setkávání, sdílení zkušeností i odbornou podporu.

Lidé zde najdou ověřené informace o nemoci a léčbě či psychosociální pomoc. Součástí jsou i bezplatné konzultace zaměřené na orientaci v systému zdravotní a sociální péče, se kterou mnoho pacientů po diagnóze bojuje.

Vznik nového zázemí vítají i lékaři. „Moderní onkologická léčba je čím dál úspěšnější, ale zároveň komplexnější. Pacienti dnes potřebují nejen špičkovou medicínu, ale i srozumitelné informace, morální, psychologickou a sociální podporu a kontinuitu péče mimo nemocnici. V tomto směru má Centrum Hlasu onkologických pacientů pro české zdravotnictví obrovskou hodnotu,“ řekl Samuel Vokurka, onkolog FN Plzeň a kmotr Centra HOP.

Čekáme na otázky klientů

A jak to bude fungovat v praxi? „Zatím přesně nevíme, s jakými otázkami se na nás budou pacienti nejčastěji obracet. Tím, že pracujeme se všemi diagnózami, je velmi těžké to dopředu odhadnout. Proto jsme zavedli kontaktní e–mail a ideální je nám napsat a domluvit se, s čím konkrétně člověk potřebuje pomoct. Například pacientky s rakovinou prsu tu mají pravidelné konzultace každý čtvrtek. Takže pokud o ně někdo stojí, může přijít osobně,“ upřesnila předsedkyně výboru HOP Adámková.

Otevření centra zároveň ukazuje, že vedle zdravotníků mají v péči o nemocné nezastupitelné místo právě pacientské organizace. Na fungování centra se totiž budou podílet lidé z členských organizací HOP, pacienti v remisi i ti, kteří léčbou stále procházejí.

„Jsme pacientská organizace, která zastřešuje jedenáct dalších pacientských spolků. Právě v tom je velký potenciál. Je tu široká síť lidí, kteří se mohou zapojit a podílet se na pomoci ostatním. Nejde jen o nás jako o hlavní tým, který pro organizaci pracuje, ale i o mnohem širší komunitu pacientů a odborníků, kteří stojí v pozadí,“ doplnila Adámková.

Součástí slavnostního otevření byla i debata o prevenci. Organizace zvlášť upozornila na význam screeningu rakoviny plic, který může pomoci zachytit nejen nádorová onemocnění, ale i další vážné plicní diagnózy v časném stadiu.

Odborná pomoc i sdílení. V Praze otevřelo nové centrum pro všechny typy rakoviny

