Pražská náplavka, třetí slunečný den. Pohoda a těžkooděnci s megafonem

Na pražské náplavce u Rašínova nábřeží se během čtvrtečního odpoledne opět postupně sešly stovky lidí. Místem proto i dnes projížděly policejní hlídky a upozorňovaly na protikoronavirová opatření.



Podle policie jsou lidi chápavější a ochrany dýchacích cest již nosí poctivěji. „Asi 10 jednotlivců si odmítlo nasadit respirátor, předáme je ke správnímu řízení,“ uvedl velitel operace Libor Galáš. Policie má v plánu kontrolovat parky a náplavky i o velikonočních svátcích a o víkendu. S klesajícími teplotami v následujících dnech však lidí venku zřejmě ubude.

Svým chováním ohrožujete ostatní

Pražskou náplavku a parky lidé díky příznivému počasí okupují už od pátku. Už před týdnem policie proto místo začala pečlivěji kontrolovat. V pátek před týdnem však na rozdíl od předchozích dnů nezasahovala ani nerozdávala pokuty.



U Rašínova nábřeží ve středu krátce po 19:30 policisté v několika vozech pomalu projížděli a upozorňovat lidi megafony na nařízení, která mají omezit šíření nemoci covid-19. „Žádáme vás o dodržování opatření. V opačném případě svým chováním ohrožujete ostatní a sebe vystavujete riziku postihu,“ znělo na náplavce opakovaně z policejních vozů. Se stmíváním ve čtvrtek po hlášení policie většina ze shromážděných z náplavky odešla.



Po 21. hodině, od které platí zákaz vycházení, pak policie začala návštěvníky upozorňovat, aby místo opustili.



Ve středu pražští policisté zaznamenali skoro 900 porušení mimořádných opatření. Ve 20 případech uložili pokuty a 125 porušení oznamovali správním úřadům, řekla mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.



S rostoucí hladinou roste i neochota

K nedodržování opatření a popíjení alkoholu bez respirátoru již zkritizoval ministr zdravotnictví Jan Blatný i část lékařů. „Zcela otevřeně říkám, že když lidé nebudou dodržovat opatření, tak 12. dubna otevřeme školy tak maximálně na týden. Když se lidé o Velikonocích utrhnout ze řetězu, tak máme fakt velký prů**r,“ varoval Blatný na jednání zdravotního výboru.



„Akorát si tím zkazíme prázdniny a strávíme léto v lockdownu,“ řekl k popíjení alkoholu a nenošení respirátorů iDNES.cz prezident lékařské komory Milan Kubek. „Někteří nenosí respirátory, neudržují rozestupy a konzumují alkohol. To je přitom na veřejnosti stále zakázáno. S rostoucí hladinou v krvi pak klesá ochota lidí dodržovat cokoliv,“ tvrdí.



Za Pražany se postavil primátor Zdeněk Hřib, podle kterého obyvatelé hlavního města nemají moc možností, kam vyrazit do přírody. Apeloval proto na ministra vnitra, aby propojil Prahu se středočeskými okresy Praha-západ a Praha-východ. „Pomohlo by to rozptýlení lidí do většího prostoru,“ vysvětlil. To však vicepremiér Jan Hamáček opakovaně odmítl.